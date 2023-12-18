Erdoğan Macaristan'ı ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'ı ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında iki ülke arasında iş birliği alanında çok sayıda belgenin imzalanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle Budapeşte'yi ziyaret ediyor. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'la görüşecek olan Erdoğan, Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın X hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Macaristan Başbakanı'nın başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alış verişinde bulunulacağı belirtilerek, "Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır" denildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde dışişleri, milli savunma, içişleri, ticaret, enerji ve tabii kaynaklar, sanayi ve teknoloji, aile ve sosyal hizmetler ile kültür ve turizm bakanları olmak üzere sekiz bakan eşlik edecek. AA ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 belgenin imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

Türkiye ve Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamadı. İsveç ve Finlandiya geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılma talebinde bulunmuş, Finlandiya'nın üyeliği onaylanmış İsveç konusunda ise bir adım atılmamıştı. Türkiye İsveç'ten PKK ve Gülen yapılanmasıyla mücadele için daha fazla adım atmasını talep ediyor.

DW / HT,ET

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