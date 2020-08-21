 Erdoğan: Karadeniz′de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk | TÜRKİYE | DW | 21.08.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük gaz bulduğunu açıkladı. Aynı bölgede yeni keşifler beklediklerini vurgulayan Erdoğan, Akdeniz'de de çalışmalara hız verileceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'dan bu yana Karadeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Fatih gemisinin Tuna 1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı. 

"Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" diyen Erdoğan, daha önce Tuna 1 olarak adlandırılan Sakarya Gaz Sahasında gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirterek "Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" diye konuştu.

Kullanım için hedef 2023

Şimdi tespit kuyularının açılmaya başlanacağını, ardından üretim konsepti belirlenip inşaat ve yapım işlerine geçileceğini kaydeden Erdoğan, "Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

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Erdoğan'dan "müjde" açıklaması

Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'de de beklediklerini söyleyen Erdoğan, "şu anda bakımda olan Kanuni sondaj gemisinin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki keşiflere hız vereceklerini belirtti.

Sadece denizlerde değil Türk topraklarında da çalışmaların ciddiyetle sürdürüldüğünü kaydeden Erdoğan, "Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmeye kararlıyız… Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok" diye konuştu.

Fatih sondaj gemisi

Fatih sondaj gemisi

AB'ye Doğu Akdeniz uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları konusunda AB üyesi Kıbrıs ve Yunanistan'a destek veren AB'yi de eleştirerek "AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir" dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'de bölge ülkeleri arasında yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşmalarına atıfta bulunarak, "ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların yarın öbür gün en büyük zararı AB'ye verebileceği" uyarısı yaptı.


DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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