Erdoğan: Kabine üyeleri milletvekili adayı olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde deprem nedeniyle müziksiz kampanya yapacaklarını söyleyen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak seçimden zaferle çıkacaklarından hiçbir kuşkularının bulunmadığını kaydetti.

Kongre süreçlerinde parti kadrolarını yenilediklerini, gençleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, kabine üyelerinin bakanların milletvekilliğine aday gösterileceği sinyali verdi.

Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili seçiminde kabine üyelerinin aday olup olmayacağı sorusuna, "Kabineden olan arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Yani hem deprem kuşağında çalışacaklar hem de verdiğimiz illere gidecekler" yanıtını verdi.

Bakanlar büyükşehirlere aday gösterilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'da bir bölgeye aday yapılacağını belirten Erdoğan, "Tabii bu adaylıkları da belirlerken Fuat Bey nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendirip tabii Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat bürokrat olarak girdi ama şimdi tamamen siyasi formayı da giyerek bu yolda koşturacak. Böyle bir durum var. Aynı şekilde 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde bu tür görevler vereceğiz. 'Ağırlıklı olarak belirlediğiniz neredir?' derseniz, büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun olan yerlerdir. Onları daha çok büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" bilgilerini paylaştı.

"Dünyadaki siyasi liderler içerisinde en kıdemlisiyim"

Erdoğan kendisiyle ilgili olarak da, "Şu anda şahsımdan bahsettiğim için bu biraz zor olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki dünyadaki siyasi liderler içerisinde baktığınızda kıdem konusunda en büyük kıdeme, en ileri kıdeme bu kardeşiniz sahip. 20 yıldır başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına kadar bütün bu görevleri gerek ulusal gerek uluslararası alanda gerçekleştirdik, yaptık. Hala da devam ediyoruz, yapıyoruz. Bütün bu hizmetlerimizde yani uluslararası kuruluşların, kurumların, bütün organizasyonlarını yaşamış birisi olarak uluslararası anlaşmalara imzaları atan birisi olarak bu işin içerisinde bulundum" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'na "eski Türkiye'nin koalisyon mantığı" eleştirisi

Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda altılı masadaki diğer beş partinin lideri ile Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi planlarıyla ilgili de "Dağıt sandalyeleri, al cumhurbaşkanlığını havaları bu" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu "terör örgütünün parlamentodaki uzantısı" diye nitelediği HDP'yi masaya ortak etmekle suçlayan Erdoğan, "Öyle lafla sadece 'buradan bir cumhurbaşkanlığı kaparsam veya herkese şuradan sandalyeler dağıtırsam bu cumhurbaşkanlığını alırım' anlamıyla bir ülke yönetilemez. Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar. Dile getirdiğiniz tablo bile bunların dertlerinin millete hizmet olmadığını gösteriyor. Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder. Dağıt sandalyeleri, al cumhurbaşkanlığını havaları bu. Bu kadar basit" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun HDP eş genel başkanlarıylayaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, HDP'nin taleplerinin Kandil'deki PKK yönetiminin talimatlarını yansıttığını iddia etti ve "HDP şimdi aday çıkarmayarak bütün varlığıyla bu kumar masasına oturmuş durumda. HDP'liler verecekleri destek karşılığında taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyorlar. Bu taleplerin ne olduğunu da neresi belirliyor? Kandil" ifadelerini kullandı.

"HÜDA PAR tamamıyla yerli ve milli"

"Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan Büyük Birlik Partisi ve HÜDA PAR'la ilgili eleştirileri "bazı uydurma yaklaşımlar" diye değerlendiren Erdoğan, "Biz burada bir defa ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. Eğer bu uyum olmasa zaten beraberce Cumhur İttifakı'nın içerisinde bu yolda yürüyemeyiz. Yani şu anda HÜDA PAR'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var. Bunların hepsini zaten HÜDA PAR yetkilileri kabul etmiyorlar. Böyle bir şey yok. 'Bizim terör örgütleriyle yakından uzaktan hiçbir ilgimiz olmamıştır. Hiçbir ilgimiz de olmaz' diyorlar. Tamamıyla yerli ve milli bir yapı ve bu yapıyla ilgili zaten yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim yol yürümemiz de mümkün değil. HÜDA PAR da Cumhur İttifakı'na desteğini bundan dolayı açıkladı. Bu desteği çok önemli ve kıymetli buluyorum" dedi.

DW/BK,TY

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