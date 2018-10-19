Erdoğan: Kaşıkçı tapelerini Suudilere ve ABD’ye verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa’nın Paris'e hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak ellerinde "belge ve bulgu” değil ancak "bilgi” olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki kayıtları Suudi yetkililere verdiklerini de ifade etti. Erdoğan, "Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika’ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok” ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ve temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel'e Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ses kayıtlarının dinletildiği iddia edilmişti. Ancak bu iddialar reddedilmişti.

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

“Bu 15 kişi katili biliyor”

İstanbul'a gelen 15 kişilik ekibin ve üç kişinin daha cinayetin ardından Suudi Arabistan'da tutuklandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Bu 18 kişi veya daha kısa olarak bu 15 kişi kesinlikle hem faili biliyor hem de cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar” dedi.

"Bu işin katilleri kesinlikle bu 15 veya 18'in içindedir, bunu hiç başka yerde aramaya gerek yok” diyen Erdoğan, "Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır” dedi.

Suudi Arabistan’dan daha önce yapılan açıklamalarda dile getirilen yerel işbirlikçilere işaret eden Erdoğan, “Kim bu yerel işbirlikçiler? Bunu açıklamanız lazım. Bunu bilen sizsiniz. Siz değilseniz bu 15 kişi veyahut katil ve katiller, onlar bunu çok iyi biliyorlar” şeklinde konuştu.

Kaşıkçı’nın cesedine ilişkin iddialar

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim’de öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuna ilişkin spekülasyonlar da devam ediyor. Sabah gazetesinin haberinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına göre, Kaşıkçı’nın cesedinin asitte eritilerek, kanalizasyona döküldüğü iddia edildi. Haberde, konsolosluk binası ile başkonsolosluk konutunda yapılan aramalarda, kanalizasyondan numuneler alındığı hatırlatılarak, numuneler üzerinde yapılan incelemelerde ev kimyasalı olmayan hidroflorik asit bulunduğu ifade edildi. Haberde, Kaşıkçı’nın cesedinin bu kimsayalda eritilerek, kanalizasyona döküldüğü öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir açıklama yaparak Cemal Kaşıkçı'nın önceden planlanarak Başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü ve yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiğini belirtmişti.

Eski Suudi istihbarat başkanından açıklama

Suudi Arabistan’ın istihbarat biriminin eski başkanı Prens Turki el Faysal, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Suudi Arabistan’ın hiçbir şekilde uluslararası bir soruşturmaya izin vermeyeceğini söyledi. Prens el Faysal, New York'ta katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan yönetiminin uluslararası gözlemcilerin Suudi yargı sistemine girmesine ve bu sisteme yabancı bir müdahaleye kesinlikle izin vermeyeceğini ifade etti. Suudi Prens, Riyad'dan talep ederek, aydınlatılmayı bekleyen bütün soruların açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.

DW,AFP,AP/JD,DÇÜ

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