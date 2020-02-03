Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığını bir kez daha dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile Kiev'de yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini teyit etmek istiyorum" dedi.

Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ettiklerini aktaran Erdoğan, "Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan: 1 milyona yakın sığınmacı sınıra yürüyor

İdlib'deki gelişmelere ilişkin son bilgileri de paylaşan Erdoğan, İdlib'e gönderilen takviye güçlere düzenlenen saldırı sonucu ölenlerin sayısının sekize yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti. Bu hava saldırısı neticesinde 3'ü sivil olmak üzere 8 kişi, 5'i de asker şehit oldu. Artık dedik olacak gibi değil, bu noktada cevaplar verildi. Gerek hava, gerek kara yoğun bir şekilde gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İdlib konusundaki gelişmelerin her geçen gün altından kalkılamaz bir duruma geldiğini söyleyen Erdoğan, ''Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim'' dedi.

Sınırdaki son duruma ilişkin bilgileri de paylaşan Erdoğan, 1 milyona yakın sığınmacının Türkiye sınırına doğru yürüdüğünü söyledi. Türkiye'de 3 milyona yakın Suriyeli olduğunu belirten Erdoğan, "Bir taraftan da mülteciler geliyor, artık bunları kabul etmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.

DW/ÖA,EC

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