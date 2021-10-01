Erdoğan: Kürt sorununu çözdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın açılış programında konuştu.

Erdoğan "Yıllarca terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen ve adına 'Kürt sorunu' denen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Bu meseleyi hâlâ istismar konusunu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz" ifadelerini sözlerine ekledi.

Ekonomiye dair açıklamalar

Erdoğan "19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir. Sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimizi de 122 milyar dolar seviyesine ulaştırdık" dedi.

Erdoğan gıda fiyatları ile ilgili olarak artan girdi maliyetlerinin etkisini azaltacak tedbirler aldıklarını kaydederek "Bunlardan biri de fahiş fiyat artışları anında tespit edip müdahaleye imkan sağlayacak Erken Uyarı Sistemidir. Rekabet politikalarımızı da mercek altına aldık. Rekabeti bozan piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz" dedi.

Yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu: Büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı

Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "yeni anayasa" ile ilgili açıklamalarını "Kendisine ve büyük olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı" olarak değerlendirdi.

Millet İttifakı'nın parlamenter sistem için çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim de bir çalışmamız elbette olacak. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem için çalışıyoruz. İttifak olarak, ittifakın bütün bileşenleri çalışıyor" şeklinde konuştu.

DHA, DW/SSB, JD

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