 Erdoğan ile ilgili paylaşımlara suç duyurusu | Türkiye | DW | 03.11.2021

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Türkiye

Erdoğan ile ilgili paylaşımlara suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuna dair iddiaları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü de 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi sağlık duruma dair iddiaları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" etiketleri altında çok sayıda kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi. Dilekçede "Cumhurbaşkanımıza yönelik paylaşımlar ile Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinden anılan paylaşımlar ile bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek, kamu davası açılmasını vekil olarak saygılarımla arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma başlatıldı

Erdoğan'ın suç duyurusu öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "manipülatif" paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, "suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü" belirtildi. Bu faaliyetler sırasında Erdoğan kastedilerek "#ölmüş" etiketine rastlandığı ifade edildi. 

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, "Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır" denildi. 

Twitter'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak yapılan paylaşımlar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hesabından şu paylaşımı yaptı.

DW, DHA/ HT,SSB,JD,CÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe