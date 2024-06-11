Erdoğan ile Özel arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşme sona erdi. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Özel'e karşılamada CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. Erdoğan'ın yanında ise AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş hazır bulundu. Erdoğan ve Özel karşılamanın ardından Özel'in 12'nci kattaki makam odasına çıktı.

CHP lideri Özel, Erdoğan CHP Genel Merkez Binası'nın önünde karşıladı Fotoğraf: CHP

31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündeme gelen "siyasette normalleşme" ve "yumuşama" süreci kapsamında, CHP Lideri Özel 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Gerek iki liderin ve yetkililerinin açıklamaları gerekse DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre ikinci görüşmenin gündeminde ekonomiden kayyumlara ve eğitime kadar çeşitli alanlarda başlıkların olması bekleniyor.

Yoğun güvenlik önlemleri

CHP Genel Merkezi'nde aynı zamanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda, genel merkezin bulunduğu sokak giriş-çıkışa kapatıldı. Basın mensupları dahil kimsenin binaya girmesine ve katlara çıkmasına izin verilmiyor, asansörler çalışmıyor, merdiven kapıları kilitli.

Erdoğan'ın gelişinden 15 dakika önce, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bulunan bayraklar arasına Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı.

Görüşmede, 2 Mayıs'ta olduğu gibi liderlere Elitaş ile Tan, not tutmak için eşlik ediyor.

Erdoğan-Özel görüşmesine Namık Tan ve Mustafa Elitaş da katıldı Fotoğraf: CHP

Görüşmenin ardından iki liderin ortak bir açıklama yapması beklenmiyor. CHP MYK, Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından toplanacak. CHP'nin görüşmenin içeriğine ilişkin gazetecilere bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

ANKA, DW/JD, SSB

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