Erdoğan ile Özel arasında kritik görüşme

Erdoğan ile Özel arasında kritik görüşme11 Haziran 2024
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Özel, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Özel'e karşılamada CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. Erdoğan'ın yanında ise AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş hazır bulundu. Erdoğan ve Özel karşılamanın ardından Özel'in 12'nci kattaki makam odasına çıktı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündeme gelen "siyasette normalleşme" ve "yumuşama" süreci kapsamında, CHP Lideri Özel 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Gerek iki liderin ve yetkililerinin açıklamaları gerekse DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre ikinci görüşmenin gündeminde ekonomiden kayyumlara ve eğitime kadar çeşitli alanlarda başlıkların olması bekleniyor.
Yoğun güvenlik önlemleri
CHP Genel Merkezi'nde aynı zamanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda, genel merkezin bulunduğu sokak giriş-çıkışa kapatıldı. Basın mensupları dahil kimsenin binaya girmesine ve katlara çıkmasına izin verilmiyor, asansörler çalışmıyor, merdiven kapıları kilitli.
Erdoğan'ın gelişinden 15 dakika önce, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bulunan bayraklar arasına Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı.
Görüşmede, 2 Mayıs'ta olduğu gibi liderlere Elitaş ile Tan, not tutmak için eşlik ediyor.
Görüşmenin ardından iki liderin ortak bir açıklama yapması beklenmiyor. CHP MYK, Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından toplanacak. CHP'nin görüşmenin içeriğine ilişkin gazetecilere bilgilendirme yapacağı öğrenildi.
ANKA, DW/JD, SSB
DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?