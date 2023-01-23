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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Murat Kula/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

"İsveç bizden NATO desteği beklemesin"

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılmasını engellemeyen İsveç'in, NATO üyeliği konusunda Türkiye'den destek görmeyeceğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'den destek bekleyemeyeceğini ifade etti. 

"Milyarlarca Müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının manevi şahsiyetine de saldıran bu zihniyetin son eylemi asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işaretidir. Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. Bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalkacaksın senin güvenlik güçlerin; polisin vesairen onların koruması altında bu ihaneti, bu alçaklığı, bu namussuzluğu yapacak onların korumasıyla da orada, 'bak biz Müslümanlara ne yaptık' diyecekler. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır" dedi. İsveç'in, "Terör örgütlerine, caddelerinde, sokaklarında her yerde cirit attırdığını" öne süren Erdoğan, "Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda da destek bekleyeceksiniz; yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin."

Hulusi Akar: İsveç ve Finlandiya'nın alçak girişimleri sonlandırmalarını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üst düzey komuta kademesi ile yaptığı video konferans toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsveç'teki eylemlere tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Hulusi AkarFotoğraf: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin olarak, "Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya'nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok" dedi. Söz konusu iki ülkenin kendi güvenliği için NATO'ya girmek istediği gibi Türkiye'nin de terörle mücadele konusunda iş birliği ve destek beklediğini belirten Akar, "Orada Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net, belli" diye konuştu.

 

DHA / ET,TY

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