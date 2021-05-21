Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşması sırasında suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Ayrıca Peker'in iddialarının hedefinde yer alan Erkam Yıldırım ile ilgili olarak da, "Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir" dedi.

"Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de içişleri bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" diyen Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor" ifadelerini kullandı.

"Eski Türkiye geride kaldı"

"Sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka sistemin geçerli olmadığı seviyeye getirdik" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin suç örgütleriyle tavizsiz mücadelesine devam edeceğini" söyledi. Erdoğan'ın konuşması esnasında bir de video gösterimi yapılarak Türkiye'de son yıllarda yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili istatistiklere yer verildi.

Açıklamada, son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapıldığı, bu operasyonlarda 85 bin uyuşturucu şüphelisinin tutuklandığı belirtildi. Erdoğan, bu operasyonlarda piyasa değeri 63 milyar doları bulan uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Erdoğan konuşması sırasında muhalefet partilerini de eleştirerek, "Bay Kemal, Meral, size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın" dedi.

"Gelin hanıma ders verdiler"

Erdoğan Meral Akşener'in Rize ziyaretine de değindi ve "Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 20 Mayıs'ta taş ocağına karşı eylem yapan İşkencedere'deki köylülere destek vermek için Rize'ye gittiği sırada bir grubun tepkisi ile karşılaşmıştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşanmıştı.

Erdoğan'ın, son dönemde suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili tavrı ve Peker'in hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verip vermeyeceği merak ediliyordu.

DW / MK, EC

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