Erdoğan: Hakikaten kontrolden geçmesi lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7.Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkındaki tepki çeken sözlerini yineledi. Erdoğan, "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" dedi. Hollandalı aşırı sağcı Milletvekili Gert Wilders'e de tepki gösteren Erdoğan, "Bir de Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizim var. Biz sosyal adaletle yol yürüyoruz" diye konuştu.

AB'den tepki

Avrupa Birliği (AB) Güvenlik Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında kullandığı ifadeleri kınadı. Borell Erdoğan'ın cumartesi günkü açıklamalarına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki açıklamaları kabul edilemez" diyerek, Türkiye'yi "bu tehlikeli gerginliği tırmandırma döngüsünü kırmaya" çağırdı.

Borell açıklamalarını, "Avrupa Konseyi'nin vardığı sonuçlar Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir başlangıç yapma teklifini içeriyor ancak olumlu bir ajanda oluşturulması için Türk tarafının siyasi iradesi gerekiyor" dedi. Borrell, aksi takdirde Tükiye'nin "daha da fazla izole olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Kayseri'de genel başkanı olduğu AKP'nin 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'da artan İslam düşmanlığının endişe verici işaretleri ile karşı karşıya kalındığını dile getirmiş ve buna Fransa’da başı kesilerek öldürülen Samuel Paty cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'un radikal İslam'a karşı açtığı savaşı örnek göstermişti. Erdoğan konuşmasında, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar üzerine Fransa Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

AFP,DW/BÖ,ET

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