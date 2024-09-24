Erdoğan: Gazze'de sadece çocuklar değil BM sistemi ölüyor

BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert ifadelerle İsrail'i eleştirdiği konuşmasında uluslararası topluma, "Bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?" diyerek seslendi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze veLübnan'da yaşanan çatışmalara ayırdı.

BM'nin milyonlarca insanın yaşamına kaybetmesine neden olan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor. Giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. 'Dünya Beşten Büyüktür' şiarının temsil ettiği değerlere, bugünlerde daha çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya barışı beş ülkenin keyfine bırakılmamalı" mesajı

Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı beş ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik edildiğini belirten Erdoğan, "bunun en dramatik örneğinin Gazze'de 353 gündür devam eden katliam" olduğunu vurgulayarak 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız süren İsrail saldırılarında 41 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Gazze savaşında zor şartlar altında görevini yapmaya çalışan 172 gazetecinin, hayat kurtarmak için çalışan 500'ü aşkın sağlık görevlisinin ve insanî yardım görevlileriyle 210'dan fazla BM personelinin öldürüldüğünü belirten Erdoğan, "Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi, 3 kiliseyi vurdular. Onlarca hastaneyi, yüzlerce okulu, hasta taşıyan 130'dan fazla ambulansı vurdular. Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Birleşmiş Milletler Şartı'nı parçalayarak, bir de utanmadan tüm dünyaya, vicdan sahibi tüm insanlara işte buradan, bu kürsüden meydan okudular" dedi.

"Vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?"

Gazze'de sadece çocukların değil aynı zamanda "Birleşmiş Milletler sisteminin, hakikatin, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerlerin, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutlarının tek tek öldüğünü" ifade eden Erdoğan, "Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler, sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan, siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?" ifadelerini kullandı.

"Lübnan halkının ve hükümetinin yanındayız"

Türkiye'nin, Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumunda olduğunu aktaran Erdoğan, "İsrail ile ticari ilişkileri sonlandırarak tavrımızı ortaya koyduk" dedi.

"İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan halkının ve hükümetinin yanındayız" vurgusu yapan Erdoğan, İsrail hükümetini hedef alarak "İşledikleri suçların hesabını vermeden vicdanlar rahata kavuşamaz. İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davayı takip ediyoruz. Nablus'ta barışçıl protesto eylemi sırasında başından vurulan Ayşenur Eygi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

İsrail yönetiminin, "temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta ve topraklarını işgal etmekte olduğunu" belirten Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" ifadesini kullandı.

DW / ET,BK

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