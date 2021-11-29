Erdoğan: Gücünüz erken seçim kararı almaya yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. Büyüyeceğiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak" diyen Erdoğan "Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek" dedi.

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" sözünü tekrarladı

Erdoğan "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" yönündeki ve çokça eleştirilen sözünü de savundu. "İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düşük faizdir ve bir de faiz-enflasyon ilişkisini ben devamlı 'faiz sebep, enflasyon neticedir' diye işlemişimdir. Bu tezim değişmedi. Bugün de ben yine aynı tezi savunuyorum ve buna inanıyorum" diyen Erdoğan "Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim varsa, faiz sebeptir, netice değildir; enflasyon neticedir" ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadığını ve savunmayacağını söyleyen Erdoğan "Asla bu konudan taviz vermem. Çünkü bu benim aynı zamanda değerler silsilesi içindeki yapımdır. Bundan taviz veremem ve vermeyeceğim" diye konuştu. Erdoğan "Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her şeyiyle ortada. Çünkü faiz lobileri kuduruyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"Adeta boş teneke çalıyorlar"

Uçakta kendisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım" şeklindeki sözleri sorulan Erdoğan, Haziran 2023 tarihinin değişmeyeceğini söyledi.

"Elinden gelen her şey neymiş? Şu anda AK Parti Genel Başkanı olarak ben, MHP Genel Başkanı olarak Sayın Bahçeli, aynı şekilde Büyük Birlik Başkanı olarak Sayın Destici açıklamalarımızı yaptık. Bu işin tarihi Haziran 2023 dedik. Bu değişmeyecek" diyen Erdoğan "Kulağı var duymuyor, gözleri var görmüyor! Bunları bu kadar açık söyledik. Sizin gücünüz bu ülkede bir erken seçim kararı almaya yeter mi yetmez mi? Yetmez! Daha neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz. Her şey bu kadar açık ve net ortada. Boşuna uğraşıyorlar. Adeta boş teneke çalıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'daki sorunun çözümünde bizim de payımızın olmasını isteriz"

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker takviyesinin artması ve gerginliğin tırmanmasına ilişkin de Erdoğan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü oynayıp oynayamayacağına ilişkin soruya verdiği yanıtta Erdoğan "Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız" dedi. Rusya ile bu konuyu defalarca görüştüklerini söyleyen Erdoğan "Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceğe yürüsün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi arzumuzdur. Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur, gerek Ukrayna’yla gerek Sayın Putin’le bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz" diye konuştu.

Şubat ayında BAE'ye gidecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında ilişkilerin düzelmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta da Erdoğan şubat ayında BAE’ye bir iade-i ziyaret yapacağını söyledi. "Benden önce gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımın ziyaretleri olacak. Ön hazırlıklar olacak. Arkasından şubatta da inşallah ben geniş bir heyetle gideceğim ve bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız" diyen Erdoğan BAE’nin 10 milyar dolarlık bir yatırım planı sunduğunu belirterek "Bu yatırım planını da uygulamaya koymak suretiyle çok daha farklı bir geleceği inşa etmiş olacağız" dedi. Erdoğan İsrail ve Mısır ile diplomatik ilişkilerin düzelmesi yönünde adımlar atılacağını söyledi.

DW / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe