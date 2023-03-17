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Finalndiya ve Türkiye cumhurbaşkanları Niinistö ve Erdoğan
Finalndiya ve Türkiye cumhurbaşkanları Niinistö ve ErdoğanFotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office via REUTERS
PolitikaTürkiye

Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay

40 dakika önce

Ankara’da Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’yle bir araya gelen Erdoğan, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün meclisteki onay sürecini başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

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Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki liderin düzenlediği ortak basın toplantısında Erdoğan, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onay sürecini başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına geçen yıl Madrid'de yapılan NATO zirvesinde onay verdiklerini ve üçlü muhtırayla "Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına aldıklarını" belirterek "Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya’nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" açıklamasında bulundu. NATO’nun Finlandiya’nın üyeliğiyle daha da güçleneceğine inandığını söyleyen Erdoğan, İsveç’in üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"İsveç’i Finlandiya’dan ayırmak zorunda kaldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin, "Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır" ifadelerini kullandı. "Bizim İsveç’e karşı farklı bir yaklaşımımız yok" diyen Erdoğan, Stockholm'de yapılan gösterilere işaret ederek "Ancak İsveç teröristlere kucak açtı" diye konuştu. 120 civarında teröristin listesini İsveç Başbakanına ilettiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu teröristleri bize vermeyince, veremeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil" dedi.

Finlandiya’da bu tür eylemler olmadığı için bu ülkeyi İsveç’ten ayırmak durumunda kaldıklarını belirten Erdoğan, temennisinin Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili meclisteki onay sürecinin seçim öncesine yetişmesi olduğunu dile getirdi. 

Stoltenberg: Bir an önce meclise gelmesini umuyorum 

Ankara’nın kararını açıklamasının ardından bir video mesaj yayımlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Finlandiya’nın üyelik sürecine ilişkin aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Stoltenberg bu adımın hem Finlandiya’nın hem İsveç’in hem de NATO’nun güvenliğini güçlendireceğini belirterek "mümkün olan en kısa süre içinde" konunun mecliste oylanmasını umduğunu söyledi. 

Stoltenberg, Ankara’nın İsveç’in üyeliğine vize vermemesine ilişkin ise, önemli olanın "her ülkenin eş zamanlı üyeliği değil, hem Finlandiya hem de İsveç’in hızlıca tam üye olabilmesi olduğunu" ifade etti. İki ülkeden birine bir saldırı olması halinde NATO’nun karşılık vermemesinin düşünülemez olduğunu belirten Stoltenberg, bu ülkelerin güvenliğinin örgüt için önemini vurguladı. 

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