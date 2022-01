Erdoğan: Faizi indiriyoruz enflasyon da inecek

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı toplanan diğer projelerin toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek" dedi.

"Kuru tekrar istikrara kavuşturduk"

"Geçtiğimiz Aralık ayının 20'sine kadar döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi 20 Aralık itibarı ile biliyorsunuz" diyen Erdoğan "Önce piyasanın kendi dinamikleri içinde bu dalgalanmanın durulmasını bekledik. Baktık bu iş milletimize ciddi zararlar verecek bir yere doğru gidiyor hemen tedbirlerimizi aldık, mekanizmalarımızı kurduk ve kuru tekrar istikrara kavuşturduk" diye konuştu.

"Faizi indireceğiz ve indiriyoruz"

"Enflasyonun sizlerin üzerinde ciddi bir yük haline dönüştüğünü biliyoruz, görüyoruz" diyen Erdoğan "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha düşecek" diye konuştu.

"Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer, pahalılık ortadan kalkar, bunların hepsi de gelip geçicidir" diyen Erdoğan "Ama üretimde, istihdamda, ihracatta yakaladığımız başarılar kalıcıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeden aldığımız her nefes, içtiğimiz her yudum su, yediğimiz her lokma bize zehirdir" dedi.

İmamoğlu'nu eleştirdi

Geçen yıl Giresun Dereli'de yaşanan sel felaketini hatırlatan Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Sel felaketi oldu, bakan arkadaşlarım, ben hep birlikte Doğankent'te, Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. Nereye gittik? Biz vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bakıyorsunuz. Bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür taraf kar bora fırtına esiyor, hiç umurlarında değil" diye konuştu.

Erdoğan "Yaşadığınız sıkıntıları, yaptığınız fedakarlıkları, altına girdiğiniz yükleri görmezden gelmiyoruz. Tam tersine hepsinin de farkındayız, hepsini de yakından takip ediyoruz, hepsinin de çözüm yollarını arıyor, buluyor ve hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

DW / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe