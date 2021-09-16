Erdoğan: Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada enflasyona dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. Mailyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık" şeklinde konuştu.

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 artış kaydetmiş, yıllık enflasyon son 28 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Marketlerde denetim

Ticaret Bakanlığı da son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Özel ekipler, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulunarak cezai işlem uyguluyor.

Anadolu Ajansı'nda bugün yer alan bir haberde Ticaret Bakanlığı yetkililerinin İstanbul'da Bağcılar ve Ümraniye'deki bazı zincir market şubelerinde fiyat etiketi kontrolü ve haksız fiyat artışı olup olmadığına ilişkin bir denetim gerçekleştirildiği ve bakanlık tarafından 81 ilde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri yapıldığı bildirildi.

DW/SSB, HS

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