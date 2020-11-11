 Erdoğan: Ekonomi ve hukukta yeni bir seferberlik başlatıyoruz | TÜRKİYE | DW | 14.11.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Ekonomi ve hukukta yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimini yeniden oluşturduklarını belirterek, ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kars ve Karaman 7'inci Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasında vatandaşlara salgınla mücadele konusunda tedbirlere uyma çağrısını da tekrarlayarak, "Dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Milletimiz, temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü de AKP Tekirdağ Kongresi'nde yaptığı konuşmada ekonomi ve hukuk alanında yeni bir reform dönemi başlatılacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı" demişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Pazar gecesi Instagram'dan duyurduğu istifasını kabul ederek yerine AKP Mersin milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ı bu göreve atamıştı. Erdoğan, geçen hafta sonu da  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ı görevden alarak, yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı getirmişti.

DW,ANKA/JD,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Elvan göreve başladı

Berat Albayrak'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.  

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