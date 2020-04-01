Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin koronavirüs salgınına karşı başlattığı yardımlaşma kampanyalarını eleştirdi.

AKP İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, yardım kampanyalarının Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek bunun dışındaki girişimlerin yasalara aykırı olduğunu savundu.

"Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur" diyen Erdoğan, "Bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Buna kimsenin hakkı yok. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor" dedi.

Erdoğan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına yönelik eleştirilere de tepki göstererek, "Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım" dedi.

CHP’li belediyelerin kampanya hesaplarına bloke

Erdoğan'ın Pazartesi günü "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla Cumhurbaşkanlığının başlattığı bağış kampanyasını duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla, CHP’li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin bir süre önce başlattığı kampanya kapsamında bağışların toplandığı banka hesaplarına bloke konmuştu. Diğer 9 CHP’li Büyükşehir Belediyesinin bağış hesapları da bloke edilmişti.

DW/GY,BK, SSB

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