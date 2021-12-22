Erdoğan: Döviz kuru korumalı TL mevduatı amacına ulaştı

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında muhalefetin erken seçim çağrılarına değinen Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey Haziran 2023'te olacağını söylüyor, ben söylüyorum. Erken seçim yok" dedi. Seçimlerin belirlenen tarihte yapılacağını söyleyen Erdoğan, "Noktalı virgül değil nokta koyuyorum" diye konuştu.

Ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan ekonomideki gelişmelerin sadece Türkiye'ye mahsus olmadığını belirtti. Ekonominin sürekli değişim içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünyadaki finansal kriz 2008'de başlamış salgın kriziyle tamamen gün yüzüne çıkmıştır...Dünyada bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor. Kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgalarını vuracaklardır. Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyor. Türkiye bu treni kaçırmayacak. Bu trenin birinci sınıfında yerimizi alacağız” dedi.

"Döviz kuru korumalı TL mevduatı amacına ulaştı"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Döviz kurunu serbest ekonomi kuralları içinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Buradan bir kez daha herkesi yatırıma, istihdama davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş ya da işlem yapmıyoruz. Tam tersine serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz.”

"3600 ek gösterge uygulaması önümüzdeki yıl hayata geçiyor”

Konuşmasında asgari ücrete de değinen Erdoğan, "Asgari ücretteki vergiyi kaldırarak memurlarımıza aylık ortalama 300 lira ücret artışı sağladık. 3600 ek gösterge uygulamasını da önümüzdeki yıl içinde hayat geçiriyoruz. Özel sektörümüzün de çalışanlara hak ettiği maaşı vereceğine inanıyoruz" dedi.

DW, DHA / HT,TY

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