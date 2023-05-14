  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "balkon konuşmasını" yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "balkon konuşmasını" yaptıFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara öndeyiz

19 dakika önce

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğunu söyledi. Erdoğan, "Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var" dedi.

https://p.dw.com/p/4RLRW

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "balkon konuşması" olarak tanımladığı konuşmasında "Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, "Hem yurt içi oyların gayriresmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor" diye ekledi.

AKP Genel Merkezi'nin balkonundan taraftarlarına seslenen Erdoğan, "Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu 'Öndeyiz' diye anlatarak milleti bir kez daha, muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüzde gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik" diye konuştu.

Erdoğan, "Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var" açıklamasında bulundu.

"Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır" diyen Erdoğan, "Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur. Dünyada benzeri yok, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,EC

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Canlı Anlatım

Türkiye'de seçimler: Sonuçlar ikinci tura işaret ediyor

Politika9 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

İkinci tur seçim süreci nasıl işliyor?

Politika3 saat önce
İstanbul - İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Ekonomi3 saat önce

Türkiye'nin "kader seçimi" tamamlandı

Türkiye'nin "kader seçimi" tamamlandı

Politika7 saat önce

Dezenformasyon 14 Mayıs seçimlerini nasıl etkiledi?

Dezenformasyon 14 Mayıs seçimlerini nasıl etkiledi?

Politika12 saat önce
DW Türkçe'ye VPN kullanarak engelsiz ulaşabilirsiniz

Engelsiz internet erişimi için nasıl VPN kullanılır?

Engelsiz internet erişimi için nasıl VPN kullanılır?

Basın özgürlüğü12 saat önce

On soruda 14 Mayıs seçimleri

On soruda 14 Mayıs seçimleri

Politika13 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön