Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara öndeyiz

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğunu söyledi. Erdoğan, "Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "balkon konuşması" olarak tanımladığı konuşmasında "Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan, "Hem yurt içi oyların gayriresmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor" diye ekledi.

AKP Genel Merkezi'nin balkonundan taraftarlarına seslenen Erdoğan, "Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu 'Öndeyiz' diye anlatarak milleti bir kez daha, muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüzde gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik" diye konuştu.

Erdoğan, "Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var" açıklamasında bulundu.

"Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır" diyen Erdoğan, "Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur. Dünyada benzeri yok, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık" ifadelerini kullandı.

DW/CÖ,EC