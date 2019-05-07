Erdoğan: Bu yanlış bizim için bir fırsat oldu

AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi konusunda açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanlığı seçiminin neden yenilendiğinin halka iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Seçim kanununda geçtiğimiz yılın Mart ayında yapılan bir değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi yani memur olması şartı getirilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunun bu hükmüne aykırı herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz çünkü ilçe seçim kurulları sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermiyordu. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimleri konusundaki usulsüzlükleri, eksikleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik. Bu bizim için bir fırsat oldu."

"Tek sorun sandık kurulu üyeleri değil"

Erdoğan, "31 Mart seçimlerindeki tek sorun, 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz atanması değildir. Ayrıca ben ona usulsüzlük ifadesini çok kibar buluyorum. Orada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlıklar belirledik” ifadesini kullandı.

Oy sayım döküm cetvellerinden 5 bin 388’inin mühürsüz, 694’ünün imzasız, 214’ünün tamamen boş, 498’inin ise eksik doldurulduğunu belirten Erdoğan, bu cetvellerin 919’unda rakam belirtilmediğini, bin 135’inde de sayı eksikliği olduğunu söyledi.

YSK’nın kanuna aykırı sanık üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş işlendiğini tespit ettiğini belirten Erdoğan, "YSK kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki sayım döküm cetvellerinin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik sisteme işlendiğini belirlemiştir. Böylece kanuna aykırı her iki işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarılmıştır. Esasen bize göre rakam çok daha büyüktür ama YSK’nın resmen kayıt altına aldığı budur. Bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün olamayacağı için, aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da göz önüne alan YSK, haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir" dedi.

İstanbul'da ilçelerdeki seçimler yenilenmezken sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, ilçe belediye başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlüklerin seçim sonucunu etkileyecek nitelikle olmadığını söyledi. Erdoğan, "26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor. AK Parti olarak biz de tüm itiraz sürecini büyükşehir üzerinden devam ettirdik ve neticeye ulaştık" dedi.

DW,DHA/CÖ,GA

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