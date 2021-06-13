Erdoğan: Biden ile görüşme alanımız çok geniş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'da yapacağı ikili görüşmeye de değinen Erdoğan, "Bizim beklentimiz NATO'nun birliğine güç katacak amasız yaklaşımı Amerika'dan görmektir" dedi.

"24 Nisan çok olumsuz bir süreç oldu"

Bir basın mensubunun Biden görüşmesinde hangi konuların gündeme geleceğine ilişkin sorusuna verdiği yanıtta ise Erdoğan, Türkiye'nin öncelikli gündeminin Türkiye-Amerika ilişkileri olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Sayın Biden ile bizim göreve geldikten sonraki yüz yüze ilk görüşmemiz olacak, birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. İçeride dışarıda birçok dedikodular oldu; bunları geride bırakıp neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş, zira 24 Nisan bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu" diye konuştu.

"Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmuyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye rastgele bir ülke değil, Türkiye ABD ile NATO'da müttefik bir ülke; iki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO ile yakından uzaktan alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşımın içine girmesi bizi üzmüştür" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilerin maruz kaldığı katliamları "soykırım" olarak nitelendirmişti.

F-35 savaş uçağı

ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde savunma sanayine ilişkin konuların da gündeme geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayine yönelik masa üstünde kalan konular var, bunların en önemlisi F-35 konusudur, bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır; ödemelerini yapmış bir Türkiye var, bunlarla da beraber çok ciddi bir ödemeyi de yapmış Türkiye var; (ABD) beş tane F35 vermiştir ve daha sonra F35'lere el koymak suretiyle bunlar gönderilmemiştir" dedi. "Patriotlar konusu var" diyen Erdoğan, "Bu konuda da yine ABD sözünde durmamış bunları geri almıştır, geri alınca bizler de Rusya ile anlaşmaya gitmek suretiyle S400'ler konusunda adım attık, aldık... Bütün bunların yanında savunma sanayinde başlayıp da da devam edemediğimiz konular var" dedi.

"İttifaka verdiğimiz önemin altını çizeceğiz"

Erdoğan, "Gönül bunların hiçbirini arzu etmiyor... Bizim bütün beklentimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine dayanışmasına güç katacak, amasız ve fakatsız bir yaklaşımı Amerika'dan görmektir" diye konuştu. Erdoğan NATO Zirvesi'ne ilişkin olarak ise "Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz" dedi.

Zirvede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüşeceğini açıklayan Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri Soltenberg olumlu yaklaşımlar içinde olmuş bir dostumuzdur; bu süreç içerisinde de bu olumlu yaklaşımdan taviz vermedi... Burada da ne gibi adımlar atacağız, neler yapılabilir, bunları da görüşme imkânımız olacak" dedi.

Pazartesi günü Brüksel'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi bir gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

DW / BÖ,ET

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