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Erdoğan: Beşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk

21 Eylül 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için ABD'ye hareketi öncesinde açıklama yaptı. Erdoğan, Beşar Esad ile görüşmeye ilişkin "Biz buna hazırız" dedi.

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Solda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağda Suriye Devlet Başkanı Esad. İki lider de koyu renk takım elbiseli, beyaz gömlekli, konuşurken ve selamlama yaparken görülüyor.
Solda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağda Suriye Devlet Başkanı Esad.Fotoğraf: ADEM ALTANLOUAI BESHARA/AFP/Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini belirten Erdoğan, ABD'deki temaslarında özellikle "Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlar" icin görüşmelerde bulunacağını vurguladı. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğini de belirten Erdoğan, "Netanyahu ve şebekesi radikal siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır. Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı. İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Esenboğa Havalimanı'ndan BRIS zirvesi için Güney Afrika'ya gitmeden önce yolcu eden heyete veda ediyor. Yanında Eşi Emine Erdoğan da var.
ArşivFotoğraf: Gokhan Balci/AA/picture alliance

"Suriye'den cevap bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ABD'ye hareketi öncesinde düzenlenen basın toplantısında Suriye ile ilişkilerdeki son durum da soruldu. Cumhurbaşkanı buna şöyle cevap verdi:

"Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar Şam yönetimini muhaliflerin bir süredir Suriye'de çatışmasızlığın sağladığını görüyoruz. Bu durum kalıcı çözüm için etkin bir kapı aralamak adına elverişli bir ortam sağlıyor. Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Biz bu konuda çağrımızı yaptık ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum."

DW/ETO,JD

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