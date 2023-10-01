Erdoğan: Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem 2'nci Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'ye ilişkin kararları ve yeni Anayasa çalışmaları öne çıkan konular oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda eleştirel konuştu. "Biz Avrupa Birliği'ne verdiğimiz her sözü tuttuk, ama onlar bize verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediler" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetimler değişse de Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik adaletsiz ve ahde vefa ilkesiyle bağdaşmayan tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Kağıt üzerinde ortaya koydukları ilkeleri, kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yoktur."

Erdoğan, "örtülü bir yaptırım" diye nitelediği vize serbestisi konusu başta olmak üzere AB'nin tutumunu değiştirmesi halinde kendi yanlışlarını düzeltmiş olacağını söyledi. "Yapmazlarsa siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne rağmen sabırla bugünlere getirilen tam üyelik sürecinde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammüllerinin kalmadığını da ifade etti.

"AİHM kararları bardağı taşıran son damla"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği son kararları "adeta bardağı taşıran damla" diye niteleyen Erdoğan, son günlerde "Türkiye aleyhinde çıkan kararlardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları varsa, beyhude yere hevesleneceklerini" savundu. Gülen yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla mahkûm olan kişilerin AİHM'ye taşıdığı davalara atfen, "Türkiye, bu ihanet çetesiyle mücadelesinden milim geri adım atmayacak, herhangi bir tavize, eskiye dönüşe müsaade etmeyecektir" diye vurguladı. Erdoğan, kararları "Avrupa'daki muhataplarımızın Türkiye'nin istiklali ve istikbali uğrunda ödediği bedellere en küçük bir saygılarının kalmadığının işareti" diye yorumladı.

AİHM'nin bazı ülkelerin etkisi altında kalarak yetkilerini aştığını da ileri süren Erdoğan, "Bizim de terör örgütleriyle aynı hizada sıralanan kurumların kararlarına ne saygı duymamız ne de onların dediklerine kulak asmamız mümkün değildir" diyerek tepki gösterdi.

TBMM'nin yeni yasama döneminin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı Fotoğraf: via REUTERS

Yeni Anayasa çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili mesajlar da verdi. Türkiye'de halen var olan Anayasa'nın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı ve 41 yıllık tarihinde irili ufaklı değişiklikle "yamalı bohçaya döndüğünü" savunan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu konuda 2021'de kendi hazırlıklarını yaptıklarını belirtti. Akabinde diğer siyasi partilerin de hazırlık sürecine davet edildiğini belirten Erdoğan, "Davetimiz maalesef karşılık bulmadı. Sürekli darbe anayasasından şikayet edenler, iş somut adım atmaya gelince konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Buna rağmen ümidimizi kaybetmedik" ifadeleri ile muhalefeti eleştirdi. Tüm partileri ve vekillerini, toplumsal kesimleri yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrılarına katılmaya davet de eden Erdoğan, "milli, yerli, sivil, vizyoner bir anayasa isteyen herkesin bu çağrının muhatabı" olduğunu kaydetti. Ülkenin kırmızı çizgilerine uygun şekilde yaklaşan herkesle birlikte konuşup, tartışarak hareket edilebileceğini belirten Erdoğan, Anayasa'nın yapılmasının tüm konuların üstesinden gelmeye sağlayacak bir adım olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100'üncü yılını yeni anayasa ile taçlandıralım" dedi.

Erdoğan: Deprem sonrası kimi aksaklıklar olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilde 14 milyon vatandaşı etkileyen depremlere de değindi. "50 bin can kaybına yol açan deprem, yakın tarihimizin en büyük felaketlerinden biridir. Böylesine büyük alanda, bu kadar çok insanı etkileyen afet karşısında bu derece hızlı toparlanıp, önce arama-kurtarma ardından acil yardım ve barınma hizmeti sağlayan başka bir devlet örneği yoktur. Buna rağmen elbette kimi aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler olmuştur, belki hâlâ da vardır. Ancak milletimizin bu felaket karşısında gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma asırlar boyunca hayırla yad edilecek, tüm insanlığa örnek gösterilecektir" dedi.

DW, DHA/ETO, JD