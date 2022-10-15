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Fotoğraf: Cagla Gurdogan/REUTERS
ToplumTürkiye

Erdoğan Amasra’da: Biz kader planına inanmış insanlarız

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra’da yaptığı konuşmada "Biz kader planına inanmış insanlarız" dedi.

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Bugün yapacağını Diyarbakır gezisini Amasra’daki maden faciası üzerine iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye gitti. Bölgede bulunan bakan ve yetkililerden bilgi alan Erdoğan Amasra'daki maden ocağında son işçiye de ulaşılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının 41 olduğunu bildirdi.

Amasra'daki maden ocağında hayatını kaybeden işçiler toprağa veriliyor.
Amasra'daki maden ocağında hayatını kaybeden işçiler toprağa veriliyor. Fotoğraf: YASIN AKGUL/AFP/Getty Images

"Sorumlular ortaya çıkacak"

Erdoğan bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, çalışma hayatında insana ve insan yaşamına öncelik verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, "Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak" dedi ve sözlerini "İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir“ diye sürdürdü. Cumhurbaşkanı, "Bu anlayışla maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlerin ve kazaların yaşanıyor olmasını tabiki kabul edemeyiz" dedi. Erdoğan, artık Türkiye'deki maden ocaklarında hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemediklerini de belirterek, son bir ayda sorumlu bakanların, sendikacıların ve bu alanda faaliyet yürüten yetkililerin facianın yaşandığı ocağa indiklerini ve denetimlerini yaptıklarını söyledi.

Erdoğan akabinde Amasra'daki maden tesislerinin mevcut bu tür ocaklar içerisinde Türkiye'de en ileri imkanlara sahip ocak olduğunu savundu ve "Tabi birileri bununla dalgasını geçebilir, ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız" diye konuştu. Bu tür kazaların her zaman olabileceğini de söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı, kaza olasılığının bilinmesi gerektiğinin de altını çizdi. Erdoğan, "Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazanlarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamakta yeterli olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Amasra'daki faciada yaralananların Bartın ve İstanbul'da tedavi gördüğünü, mağdur ailelere maddi yardım yapılacağını da belirtti.

DW, DHA /ETO, BÖ

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