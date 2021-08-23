Erdoğan: Afganistan'la ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki gelişmeler ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu göç baskısı ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Twitter paylaşımında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğünü vurgulayan Erdoğan, bu görüşmelerin içeriğine dair bazı ayrıntıları paylaştı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye yönelik göç baskısı artmış, Erdoğan düzensiz göçe karşı İran sınırında bir duvar örüldüğünü açıklamıştı.

Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç aldı' Ama maalesef bu lafların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi düzensiz göçleri engellemek içindir" ifadelerini kullanmıştı.

DW,DHA/BÖ,TY

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