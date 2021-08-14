 Erdoğan: Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız | Türkiye | DW | 15.08.2021

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Türkiye

Erdoğan: Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız

İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız" dedi. Erdoğan, Afganistan'ın istikrara kavuşması için Türkiye'nin "her tür çabayı göstereceğini" belirtti.

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İstanbul Tersane  Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık  Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan-Pakistan ilişkileri ve Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, "Bunu önlemek için de Pakistan'la işbirliğini arttırarak sürdürmemiz gerekiyor. Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor" diye konuştu. 

Erdoğan, "Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren radikal İslamcı Taliban, "barışçıl bir yönetim devrinden" yana olduklarını ve "birkaç gün içinde" ülkede kontrolü sağlamayı planladıklarını açıklamıştı.

DHA/BÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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