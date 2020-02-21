 Erdoğan: Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir | TÜRKİYE | DW | 27.02.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan: Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Siyaset Akademisi’nin açılış töreninde konuştu. Partisinin icraatlarından gündeme dair gelişmelere değinen Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19’uncu dönem Siyaset Akademisi'nin açılış töreninde bir konuşma yaptı. Siyaset akademisi projesiyle şimdiye kadar 74 bin kişiye eğitim verdiklerini ifade eden Erdoğan, gündeme dair ana başlıklara ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"İdlib’de 3 şehidimiz var"

Libya ve İdlib’de gelişmelerin Türkiye'nin lehine döndüğünü öne süren Erdoğan, "Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o, Bay Kemal'in dostu olsun, bizim dostumuz olamaz" ifadesini kullandı.

İdlib yakınlarındaki Türk askerleri

İdlib yakınlarındaki Türk askerleri

İdlib'de 3 askerin hayatını kaybettiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile görüşmelerin de sürdüğünü ve bölgedeki operasyonların yasal çerçeve kapsamında düzenlendiği iddia etti. Erdoğan, "Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz. 911 km sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. 'Orada ne işiniz var?‘ diyor. Sen anlamazsın bu işlerden. Sen siyasetin cahilisin." dedi.

CHP liderinin kendilerine akıl verdiğini de ileri süren Erdoğan, "Esed ile gidip görüşsünler diyor. Sen daha Esed'i tanımazken ben onunla görüşüyordum. Onun karakterinin ne olduğunu biliyorum. Çok seviyorsan sen git görüş" ifadesini kullandı. Bölgede terör istemediklerini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz" diyerek devam etti.

2009'daki Esad-Erdoğan görüşmesi

2009'daki Esad-Erdoğan görüşmesi

"Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibi"

Siyaset Akademisi'nin açılışındaki konuşmasında, siyasetçi ve siyasi ahlak konusuna da değinen Erdoğan tavsiyelerde de bulundu. "Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öyle bir yerde yaşanılamayacağını vurgulayarak, "Her işinizde adaleti gözetirseniz, siyaseten küçülmez tam tersine sürekli büyürsünüz. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte millet sizi görür, notunuzu verir, günü geldiğinde de yerinizi gösterir. Siyasetçinin sözü ve tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir" diye konuştu.

Hindistan’da yeni vatandaşlık yasası nedeniyle Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışmalar var

Hindistan’da yeni vatandaşlık yasası nedeniyle Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışmalar var

"Hindular Müslüman katliamı yapıyor"

Son haftalarda Hindistan’da yaşanan şiddet olaylarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi. Müslüman katliamı yapıyor Hindular. Bunlar nasıl olacak da dünya barışına imkan verecek, destek verecek? Mümkün değil." dedi.

Geçen yıl çok sayıda üye kaybettiği ileri sürülen AKP'nin lideri Erdoğan, partililere ve teşkilatına seslenerek, insanların gönlünü kazanmaya çabalamaları çağrısında bulundu. Hukuki engeli olmayan bütün vatandaşları kendi çatıları altında üye olmaya da davet eden Erdoğan, teşkilatından kapı kapı dolaşarak seçmenin kalbini kazanmasını talep etti.

DHA / ETO,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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