 Erdoğan: ABD yaptırımlarına ihtimal vermiyorum | TÜRKİYE | DW | 20.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan: ABD yaptırımlarına ihtimal vermiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceğine hiç ihtimal vermediğini söyledi. Erdoğan S-400'lerin bitmiş bir anlaşma olduğunu tekrarladı.

Türkei, Ankara: Erdogan spricht auf einer Zeremonie (Reuters//Presidential Press Office/K. Ozer)

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD ile yaşanan gerilim sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağına "ihtimal vermediğini" söyledi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma ofisinde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Trump ile ilişkilerinin iyi olduğunu ancak Trump yönetimi ile ilişkilerin "çok farklı" olduğunu kaydetti ve Amerika'nın bu yaptırımlar konusunda çok iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Washington'un yaptırım kararı alması halinde Türkiye'nin de karşı yaptırımlarla cevap vereceğini söyledi.

Erdoğan Türkiye'nin S-400 satın almasının bitmiş bir anlaşma olduğunu tekrar etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma tehdidine ilişkin olarak da, ABD'nin yanlış bir adım atması halinde, Türkiye'nin programa olan yatırımlarını geri almak için uluslararası mahkemelere başvuracağını söyledi.

ABD Türkiye'nin Rusya'nın ürettiği gelişmiş teknolojiye sahip S-400 hava savunma sistemi satın almasını istemediğini defalarca ortaya koydu. ABD uyarılara rağmen S-400'leri teslim alması halinde Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla tehdit etmiş ve S-400'lerden vazgeçmesi için Türkiye'ye 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

"Vitrin süsü"

Öte yandan yabancı basın mensupları ile toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili olarak "Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına meclis dikilecek" ifadelerini kullandı. 

DW,DHA,rtr/SSB,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

S-400 Rusya'ya dümen kırdırır mı?

ABD ile Türkiye arasında S-400 gerginliği tırmanıyor. Peki Rusya S-400 hava savunma sistemine karşılık Suriye ve İdlib politikasını değiştirir mi? Hediye Levent'in haberi. (20.06.2019)  

ABD basını: S-400'ler için üç yaptırım paketi ele alınıyor

Bloomberg ABD'nin Türkiye'ye yönelik üç yeni yaptırım seçeneğini ele aldığını duyurdu. En fazla destek gören seçeneğin savunma sanayisine yönelik yaptırımları kapsadığı iddia edildi. (19.06.2019)  

Akar'dan ABD’nin S-400 mektubuna yanıt

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Akar’ın ABD’li mevkidaşının S-400 mektubuna yanıt verdiği açıklandı. ABD’li NATO Komutanı Wolters, Ankara ile konuya ilişkin diyaloğun sürdüğünü açıkladı. (18.06.2019)  

ABD’li komutan: S-400 anlaşmazlığı konusunda diyalog sürüyor

NATO Avrupa Mütttefik Kuvvetler Hava Komutanı Wolters, ABD-Türkiye arasında S-400 anlaşmazlığına ilişkin diyaloğun sürdüğünü söyledi. Wolters'e göre iki ülkenin savunma bakanları konuyu NATO toplantısında ele alabilir. (18.06.2019)  

Benzer içerik

Russland S-400 Triumf

ABD basını: S-400'ler için üç yaptırım paketi ele alınıyor 19.06.2019

Bloomberg ABD'nin Türkiye'ye yönelik üç yeni yaptırım seçeneğini ele aldığını duyurdu. En fazla destek gören seçeneğin savunma sanayisine yönelik yaptırımları kapsadığı iddia edildi.

Syrien Idlib - Rauchwolke nach Bombenangriff

S-400 Rusya'ya dümen kırdırır mı? 20.06.2019

ABD ile Türkiye arasında S-400 gerginliği tırmanıyor. Peki Rusya S-400 hava savunma sistemine karşılık Suriye ve İdlib politikasını değiştirir mi? Hediye Levent'in haberi.

Türkei l Bürgermeisterwahl in Istanbul wird wiederholt l Präsident Erdogan

Erdoğan: S-400 işi bitmiştir 12.06.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması durumunda "hesabının tüm platformlarda sorulacağını" söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Konda anketine göre İmamoğlu 9 puan önde

Konda'nın anketine göre CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın dokuz puan önünde. Kararsız oyların dağıtılmasıyla İmamoğlu yüzde 54'e ulaşırken, Yıldırım yüzde 45 oy oranına sahip görünüyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  