Erdoğan: ABD yaptırımlarına ihtimal vermiyorum

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD ile yaşanan gerilim sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağına "ihtimal vermediğini" söyledi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma ofisinde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Trump ile ilişkilerinin iyi olduğunu ancak Trump yönetimi ile ilişkilerin "çok farklı" olduğunu kaydetti ve Amerika'nın bu yaptırımlar konusunda çok iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Washington'un yaptırım kararı alması halinde Türkiye'nin de karşı yaptırımlarla cevap vereceğini söyledi.

Erdoğan Türkiye'nin S-400 satın almasının bitmiş bir anlaşma olduğunu tekrar etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma tehdidine ilişkin olarak da, ABD'nin yanlış bir adım atması halinde, Türkiye'nin programa olan yatırımlarını geri almak için uluslararası mahkemelere başvuracağını söyledi.

ABD Türkiye'nin Rusya'nın ürettiği gelişmiş teknolojiye sahip S-400 hava savunma sistemi satın almasını istemediğini defalarca ortaya koydu. ABD uyarılara rağmen S-400'leri teslim alması halinde Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla tehdit etmiş ve S-400'lerden vazgeçmesi için Türkiye'ye 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

"Vitrin süsü"

Öte yandan yabancı basın mensupları ile toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili olarak "Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına meclis dikilecek" ifadelerini kullandı.

DW,DHA,rtr/SSB,JD

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