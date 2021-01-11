Erdoğan aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısının belirlenen öncelik sınırlamasına göre önümüzdeki perşembe veya cuma gününden itibaren uygulanmaya başlayacağını duyurdu. İlk aşamada 3 milyon doz aşının Türkiye'ye geldiğini aktaran Erdoğan, Almanya’da geliştirilen BioNTech Pfizer aşısı için de pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

Erdoğan şöyle konuştu:

"İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman menşeli aşı için görüşmeleri yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasında aşılama çalışmalarına başlayacağız.... Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak."

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede alınan tedbirlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayılarının belli bir sınırın altına düşmesi halinde uygulanan kısıtlamaların da kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Kuraklık ile mücadele için tasarruf çağrısı

Cumhurbaşkanı, son dönemde mevsim normallerinin altında yağış düşmesi nedeniyle kuraklık başgösterdiğini, barajların bazılarının neredeyse boşaldığını belirterek, halkı tasarruflu hareket etmeye çağırdı.

Erdoğan, tasarruf konusunda içme suyunda da büyük bir potansiyel gördüklerini belirtti ve sulamada da yüzde 50 tasarrufun yapılabileceğini kaydetti.

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"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engelliyorlar"

Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda Erdoğan muhalefete ve CHP’ye yönelik suçlamalarını da tekrarladı. Erdoğan, "Terör örgütlerinin ülkemiz içinde ve sınırlarımızda yaptıkları eylemleri destekleyenler, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar" diye konuştu.

Kendisi için "sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek "Bizzat kendisi bir kaset komplosuyla işbaşına gelen, partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının sebebi de budur“ diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de siyasi ve sosyal kaos çıkarılmaya çalışıldığını da ileri sürdü. Erdoğan, "Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle 83 milyonun huzurunu kaçırmaya çalışanlar karşılarında hukuku bulmaya devam edecekler" dedi.

DW, DHA/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe