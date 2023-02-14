Erdoğan: 35 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 35 bin 418'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL yardım yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada depremdecan kaybının 35 bin 418'e yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan, "Ülkemiz topraklarında güneye doğru 3 metre kaymaya yol açan böyle büyük bir depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine cenabı Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 105 bin 505 yaralımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"Mart başında 30 bin konut inşasına başlıyoruz"

"Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi" diyen Erdoğan, ilk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Erdoğan, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin olarak "Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır" diye konuştu.

Yakınlarını kaybedenlere nakdi yardım

Depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi yardım yapılacağını açıklayan Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin şüphesi olmasın, devletimiz bakanlıkları kurumlarıyla tüm imkanlarıyla deprem bölgesine bir an önce ulaşmak için canla başla mücadele etmiştir" dedi.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında düzenlenmişti.

DW/BÖ,BK