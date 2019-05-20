 Erdoğan: 23 Haziran’da bu işi hırsızlara bırakmayacağız | TÜRKİYE | DW | 24.05.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: 23 Haziran’da bu işi hırsızlara bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran’da İstanbul’da tekrarlanacak seçimlere ilişkin, "İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "sandığın hakkını vereceklerini" ve "işi hırsızlara bırakmayacaklarını" söyledi.

İstanbul’da katıldığı Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sıkıntılı bir Ramazan geçirildiğini vurgulayarak, Suriye, Arakan, Afganistan ve Libya gibi İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşandığını söyledi. 

Erdoğan, "Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım" ifadelerini kullandı.

"Oylar çalındı" iddiası

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım oyların çalındığını öne sürmüştü. Yıldırım, YSK'nın gerekçeli kararında bu yönde bir iddianın yer almamasına ilişkin olarak, "Gerekçeli kararda bir tarafın söylemini yazacak halleri yok, biz bunu halk diliyle söylüyoruz" demişti.

AA / SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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YSK temsilcilerinden gerekçeli karar eleştirisi

Muhalefet partilerinin YSK temsilcileri 31 Mart seçimi sonrasında artık "seçim sonucunu sandık değil, YSK belirler" anlayışının yerleşeceği ve 23 Haziran seçim sürecinin de hukuken sancılı geçeceği endişesi taşıyor. (23.05.2019)  

YSK İstanbul için gerekçeli kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptaline yönelik 250 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı.YSK Başkanı Güven ise iptal kararına katılmadığını belirtti. (22.05.2019)  

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