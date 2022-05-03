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Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/dpa/picture alliance
GöçTürkiye

"1 milyon Suriyelinin geri dönüşü sağlanacak"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de bulunan 1 milyon Suriyeli sığınmacının gönüllü geri dönüşünün sağlanmasına yönelik bir proje hazırlandığını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-1-milyon-suriyelinin-geri-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCn%C3%BCn-sa%C4%9Flanaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1/a-61672078

Suriye İdlib'te AFAD koordinasyonunda Memur-Sen'in de aralarında olduğu 12 sivil toplum kuruluşu tarafından yaptırılan briket evlerin açılış ve teslim törenine video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” dedi.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerde çadırlarda yaşayan Suriyeliler için 250 ayrı noktada briket evler inşa ettiklerini ifade eden Erdoğan, 77 bin briket evin 57 bin 306’sının tamamladığını söyledi. İnşası biten evlere şu ana kadar 50 bin ailenin yerleştirildiğini kaydeden Türkiye Cumhurbaşkanı, bölgeye toplam 100 bin briket ev yapılacağını söyledi.

Göçün sınır ötesinde tutulmasına yönelik izlenen stratejinin "gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle de" desteklendiğini ifade eden Erdoğan, "Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteği ile hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"500 bin Suriyeli döndü"

Erdoğan söz konusu proje ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan, okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik alt yapı bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye’nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları yürüterek, gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız.”

Erdoğan oluşturulan güvenli bölgelere 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 500 bin Suriyeli sağınmacının geri dönüş yaptığını söyledi.

ANKA/TY,BÖ

 

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