Erdoğan-Özel görüşmesi: Hangi konuları konuşacaklar?

CHP lideri Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye "birinciliğe yükselen parti sorumluluğunda" gidiyor. Erdoğan'ın çantasında ise yeni anayasa var.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Özel, bugün saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde görüşecek.

31 Mart seçimlerinde CHP'nin çok sayıda büyükşehir ve belediyelerine yenilerini eklemesinin ardından Özel verdiği demeçlerde Erdoğan ile görüşebileceğini aktarmıştı. Erdoğan ile Özel, 23 Nisan'da TBMM'de düzenlenen resepsiyonda başka diğer siyasi partilerin de olduğu ortamda ilk kez bir araya gelmiş ve kısa bir görüşmenin ardından özel kalemlerin buluşma tarihi belirleyeceği duyurulmuştu.

Erdoğan ile Özel'in görüşmesi 2028’e ya da erken bir seçime kadar geçecek yaklaşık 4 yıllık sürede siyaset kodlarının nasıl olacağının işaretini verebileceği düşüncesiyle kulislerde önemli görülüyor.

Özel-Erdoğan görüşmesi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

CHP görüşmeye nasıl bakıyor?

Erdoğan-Özel görüşmesi genel seçimlerde yenilgiye uğranılmasının ardından değişime kapı aralayan ve bunun bir parçası olarak kurultayda genel başkanını değiştiren CHP için önemli bir eşik olarak görülüyor.

CHP yönetimi görüşmeye "son seçimin ardından birinci parti olmanın özgüven ve sorumluluğu" ile karar verildiğini belirtiyor.

DW Türkçe'nin bilgi aldığı bazı CHP’li yetkililer Erdoğan’ın görüşmeyi domine edeceği gibi yorumların doğru olmadığını söyleyerek, protokol konusuna Genel Başkan’ın özel önem verdiğini ve bunun için çok detaylı ön görüşmeler yapıldığını belirtiyorlar. Bu çerçevede Özel'in "eşit koşullarda" bazı taleplerini dile getirdiği bir görüşme olacağı belirtiliyor.

Erdoğan-Özel görüşmesindeki protokol kuralları daha önceden iki parti yetkilileri arasında konuşuldu ve ev sahibi olarak AKP genel merkezi de CHP’nin isteklerini kabul etti. CHP tarafından görüşmeye İstanbul milletvekili, eski Washington Büyükelçisi Namık Tan da katılarak konuşma başlıklarının notlarını tutacak. Cumhurbaşkanlığı’nda görevli bir büyükelçinin de görüşmeye katılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu tepki göstermişti

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı "Saray’la müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadesiyle de görüşmenin gerekli olup olmadığı ya da yeni anayasa için Erdoğan’ın şimdi de CHP’yi yanına çekmeye çalıştığı gibi farklı tartışmalar başladı.

Geçmiş dönemlerde Erdoğan ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında buna benzer görüşme ihtimalleri görüşmenin yapılacağı mekâna dair polemikler gibi farklı nedenlerle gerçekleşmemişti. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sadece bir kez 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan liderler zirvesi için 25 Temmuz 2016'da gitmişti.

CHP üst yönetimi ise Erdoğan ile bir "değerler müzakeresi" yapılmayacağının üstünde ısrarla dururken, Özgür Özel'in de çeşitli açıklamalarında zaten mevcut anayasayı uygulamayan bir iktidarla yeni anayasanın müzakere edilemeyeceğini birçok kere tekrarladığını hatırlatıyorlar.

Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada "Vatandaşın gündemi olmayan hiçbir gündemle meşgul olmayacağım. Birileri istedi diye onlarla kavga etmeyeceğim. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğim. Müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik sonuç alan bir siyaset için yola çıktık" demişti.

Bu arada Özel, Erdoğan ile buluşması öncesinde önceki CHP genel başkanları; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak yapacağı görüşmenin çerçevesine dair bilgi vererek, önceki genel başkanların görüş ve önerilerini aldı.

CHP’li kurmaylar 31 Mart’ta toplumun kendilerine sorunlarını aktarması için bir nevi "sözcülük" görevi yüklediğini belirterek, Erdoğan’a toplumun yakıcı sorunlarının aktarılacağını, vatandaşların temel hakları ve değerlerinin değil sorunlarının müzakere edilmesinin söz konusu olabileceğini belirtiyor.

Bu arada yerel seçim sonuçlarını bir "sorumluluk" olarak gören Özel'in Erdoğan’ın ardından diğer siyasi partilerin liderleri ile de bir araya gelmesi planlamalar arasında.

Görüşmede neler konuşulacak?

Peki Erdoğan ile Özel'in masasında neler olacak ve hangi konular müzakere edilirken hangileri edilmeyecek?

Görüşmeye giderken CHP’nin çantasında emekli sorunlarından yargı kararlarına ve dış politikaya kadar farklı alanlardaki başlıklar var. Bunlar arasında emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı ekonomik darboğaz, öğrencilerin sorunları, TİP Milletvekili Can Atalay’ın durumu, Gezi davasından cezaevinde bulunanlar, hasta tutuklular, kayyum uygulamaları, belediyelerin borçları, yurtdışından vize alma sorunu gibi başlıklar var.

CHP’li kurmaylar Erdoğan ile oturup emeklilerin sorunlarının konuşulabileceğini ancak müzakere edilmeyecek konular içinde "anayasal hakların" yer aldığını vurguluyor.

Görüşmede yeni anayasa konusunun da gündeme gelmesine kesin gözle bakılıyor. Ancak CHP’ye göre mevcut anayasaya uymayan bir iktidarın yapacağı yeni anayasaya uyma güvencesi de bulunmuyor. Bu kapsamda Özel'in öncelikli olarak şu anda mevcut anayasada uygulanmayan temel hakları Erdoğan’a aktarması bekleniyor.

Ancak diğer taraftan yeni anayasa için AKP'nin ve diğer partilerin önerileri de CHP yetkili kurumlarında ele alınarak değerlendirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi partiler turuna 30 Nisan Salı günü başlamış ve ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etmişti.

Özel görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz… Sayın Başkan'a da söyledim, bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni bir elbise alalım, giyeceksek alalım. Giymemek üzere yeni elbise alınır mı? Biz anayasaya uyacaksak anayasayı değiştirelim” demişti.

Bu arada Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasının da bir anayasal hakkın çiğnenmesi olduğunu belirten CHP'nin bu konuyu da gündeme getirmesi bekleniyor.

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