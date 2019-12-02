 Erdoğan’ın veto ettiği madde çıkartıldı, kanun teklifi kabul edildi | TÜRKİYE | DW | 05.12.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan’ın veto ettiği madde çıkartıldı, kanun teklifi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasal düzenlemeyi veto etmesinin ardından, söz konusu madde kanun teklifinden çıkartılarak TBMM’de kabul edildi.

Türkei Parlament berät über Verfassungsreform in Ankara (picture-alliance/dpa/B. Ozbilici)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen maddeyi veto etmesinin ardından "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” söz konusu madde kanun teklifinden çıkartılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Kanun değişikliği, onaylanması için tekrar Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.

"Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir” diyen Erdoğan, söz konusu maddeyi veto etmişti.

 "Zor karar”

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, kabul edilen kanunla ilgili kararın "zor” olduğuna işaret etti. Bostancı, "Elimizin bir tarafında insanların hayatına, sağlığına, sıhhatine ilişkin hassasiyetler çerçevesinde bir perspektif, diğer tarafında da orada çalışan insanların istikbali, geleceği, Türkiye'nin yerli elektrik üretimi ve nihayetinde borçlar çerçevesinde teşekkül eden bir durum var” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Söz konusu madde TBMM Genel Kurulu'nda 21 Kasım'da AKP  ve MHP'den milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi içerisinde yer alan 50'inci madde ile kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum süresinin 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması öngörülmüştü. Cumhurbaşkanlığına imza için gönderilen yasal düzenleme, 2 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmişti.

DW,DHA/NS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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