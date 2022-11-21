Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesine muhalefetten tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüştü. Görüşmeye muhalefetten tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Al Bayt Stadı'nda liderlere verdiği resepsiyona katıldı. Erdoğan, burada bazı liderlerle bir araya geldi.

Erdoğan, bu kapsamda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. Bu temas, Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te Mısır'da darbe yapmasının ardından Türkiye ile Mısır arasında devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk görüşme oldu.

Muhalefetten tepki

Erdoğan 2013'teMısır'da yapılan askeri darbeden sonra Sisi hakkında "tiran", "katil", ve "darbeci" gibi ithamlarda bulunmuş, ardından Büyükelçi geri çekilerek, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler maslahatgüzar düzeyine indirilmişti.

Erdoğan bir çok kez yaptığı açıklamada Sisi ile temas kurmayacağını yinelemişti.

Erdoğan'ın Katar'da Sisi ile tokalaşmasına hem muhalefet partilerinden hem de sosyal medyadan tepkiler geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rabia işareti bile yapamaz hale geldiniz; Sisi ile arayı düzelteceğiz diye..." sözleriyle Erdoğan'ın Sisi ile biraraya gelmesini eleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de tepkisini sosyal medyada şu sözlerye dile getirdi:

"Rabia‘dan el sıkışmaya. Darbeci Sisi'den, dostum Sisi'ye..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "Erdoğan 'katil ve firavun' dediği Sisi ile el ele, göz göze gayet mutlu” dedi.

CHP'nin diğer Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da tepkisini dile getirdi:

"Rabia işareti de tarih oldu. Önce 'darbeci Sisi'ydi, şimdi 'dostum Sisi' oldu. 'Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Mısır halkı bizim canımız ama Sisi asla!' diyen Erdoğan, katil diye seslendiği kişiyle el sıkıştı" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise, Erdoğan'ın, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi yaptığı açıklamaya istinaden, "Bugün Katar'daki fotoğraftan anlaşılan artık Sisi denilmiş. Şimdi Binali Yıldırım ne olacak?” diye yazdı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise görüşmeye "Ülkemizin çıkarlarını ve itibarını korumak için hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kesilmemesi en doğrusudur. Ancak bundan da önemlisi ülkemizin itibarının bu şekilde ayağa düşürülmemesidir. Bütün muhalefeti yıllarca Sisi olmakla suçlayıp, defalarca Sisi'ye 'Katil' deyip 'Masasına bile oturmam' diye tafra yapıp, ardından da gayet mutlu ve gülen bir yüzle elini sıkmak milletimizin haysiyetine hakarettir" sözleriyle tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Dönemin Genelkurmay Başkanı olan Abdülfettah el Sisi, 3 Temmuz 2013'te Mısır'da askeri darbe yapmıştı. Seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Türkiye, Mursi'nin yerine Sisi geçince, büyükelçisini çekerek Mısır ile ilişkilerini askıya almıştı.

Erdoğan, Sisi hakkında daha önce, "Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı, bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi" demişti.

Erdoğan ayrıca, "Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Halkın yüzde 52'sinin oyunu almış Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla aynı masaya oturmam" diye konuşmuştu.

DW,ANKA/TY,BÖ