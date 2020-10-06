Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Kıbrıs'tan tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 46 yıl sonra Ekim ayında yeniden açılan Kapalı Maraş bölgesine Pazar günü yapmayı planladığı ziyarete AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Erdoğan'ın ziyaretini "şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyon" olarak niteledi ve eleştirdi. Anastasiades, Erdoğan'ın ziyaretinin ayrıca Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs kararını ihlal ettiğini de söyledi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki bölünmeyi ortadan kaldırmaya yönelik çözüm çabalarının altını oymak anlamına geldiğini de savundu.

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesinde bulunan Kapalı Maraş'ta sahil boyundaki iki caddenin asfaltlandığı ve Erdoğan'ın yarın bu bölgeyi ziyaret edeceği ve kutlamalar yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Kapalı Maraş bölgesini 15 kasım'da ziyaret edeceğini partisinin Kahramanmaraş kongresinde duyurmuştu.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, bugün Türkiye Dışışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

Uluslararası toplumdan gelen yoğun tepkilere rağmen, 1974'deki Kıbrıs Harekatı'ndan bu yana kapalı bulunan Kapalı Maraş, Ekim ayı başından itibaren kısmen halka açılmıştı. Kuzey Kıbrıslı lider Ersin Tatar, Ekim ayı başında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Kapalı Maraş'ın kısmen halka açılacağını açıklamıştı. Bölgenin altyapısı tamamlanana kadar 09.00-17.00 saatleri arasında yaya ziyaretine açık olacağı duyurulmuştu.

Uluslararası toplum tepkili

Kapalı Maraş bölgesinin açılmasına uluslararası toplumdan da sert tepkiler gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Heiko Maas, bunun "gereksiz ve provokatif bir adım" olduğu değerlendirmesini yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Kıbrıs'taki Kapalı Maraş’ın açılmasını "provokatif ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla tutarsız" olarak nitelemişti.

Kapalı Maraş'ın açılmasına Avrupa Birliği (AB) ile Rusya'dan da tepkiler gelmişti. Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yeşil Hat bölgesinde bulunan Kapalı Maraş'ın açılmasına Ankara'nın destek vermesini eleştirmiş, bu destekle Türk hükümetinin Kıbrıs Türkleri ile AB üyesi Kıbrıs arasındaki gerginliği körüklemekle suçlamıştı. İlaveten bu adımın BM arabulucuğunda Kıbrıs'ta kararlaştırılan ateşkes anlaşmasının da "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bölgenin açılmasından endişeli olduğunu belirterek, kararın kabul edilemez olduğunu duyurmuştu.

BM Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada ise tek taraflı eylemlerin gerginliğe neden olabileceği ve Ada'nın bölünmüşlüğünü gidermek için diyalog oluşturulması çabalarına darbe vuracağı görüşü savunuldu. 1974'ten bu yana Kapalı Maraş bölgesi "hayalet kent" olarak anılıyordu.

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dpa,DW/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe