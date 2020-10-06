 Erdoğan′ın Maraş ziyaretine Kıbrıs′tan tepki | AVRUPA | DW | 14.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Kıbrıs'tan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 46 yıl kapalı kaldıktan sonra açılan Maraş'a yapacağı yarınki ziyarete tepki geldi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades ziyareti "şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyondur" sözleriyle eleştirdi.

Kapalı Maraş sahili, Ekim ayı başında kısmen açılmıştı

Kapalı Maraş sahili, Ekim ayı başında kısmen açılmıştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 46 yıl sonra Ekim ayında yeniden açılan Kapalı Maraş bölgesine Pazar günü yapmayı planladığı ziyarete AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Erdoğan'ın ziyaretini "şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyon" olarak niteledi ve eleştirdi. Anastasiades, Erdoğan'ın ziyaretinin ayrıca Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs kararını ihlal ettiğini de söyledi. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki bölünmeyi ortadan kaldırmaya yönelik çözüm çabalarının altını oymak anlamına geldiğini de savundu.

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesinde bulunan Kapalı Maraş'ta sahil boyundaki iki caddenin asfaltlandığı ve Erdoğan'ın yarın bu bölgeyi ziyaret edeceği ve kutlamalar yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Kapalı Maraş bölgesini 15 kasım'da ziyaret edeceğini partisinin Kahramanmaraş kongresinde duyurmuştu.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, bugün Türkiye Dışışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

Uluslararası toplumdan gelen yoğun tepkilere rağmen, 1974'deki Kıbrıs Harekatı'ndan bu yana kapalı bulunan Kapalı Maraş, Ekim ayı başından itibaren kısmen halka açılmıştı. Kuzey Kıbrıslı lider Ersin Tatar, Ekim ayı başında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında,  Kapalı Maraş'ın kısmen halka açılacağını açıklamıştı. Bölgenin altyapısı tamamlanana kadar 09.00-17.00 saatleri arasında yaya ziyaretine açık olacağı duyurulmuştu.

Uluslararası toplum tepkili

Kapalı Maraş bölgesinin açılmasına uluslararası toplumdan da sert tepkiler gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Heiko Maas, bunun "gereksiz ve provokatif bir adım" olduğu değerlendirmesini yapmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Kıbrıs'taki Kapalı Maraş’ın açılmasını "provokatif ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla tutarsız" olarak nitelemişti.

Kapalı Maraş'ın açılmasına Avrupa Birliği (AB) ile Rusya'dan da tepkiler gelmişti. Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Yeşil Hat bölgesinde bulunan Kapalı Maraş'ın açılmasına Ankara'nın destek vermesini eleştirmiş, bu destekle Türk hükümetinin Kıbrıs Türkleri ile AB üyesi Kıbrıs arasındaki gerginliği körüklemekle suçlamıştı. İlaveten bu adımın BM arabulucuğunda Kıbrıs'ta kararlaştırılan ateşkes anlaşmasının da "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bölgenin açılmasından endişeli olduğunu belirterek, kararın kabul edilemez olduğunu duyurmuştu.

BM Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada ise tek taraflı eylemlerin gerginliğe neden olabileceği ve Ada'nın bölünmüşlüğünü gidermek için diyalog oluşturulması çabalarına darbe vuracağı görüşü savunuldu. 1974'ten bu yana Kapalı Maraş bölgesi "hayalet kent" olarak anılıyordu.

Video izle 04:34

Maraş'ın açılması kararı ne anlama geliyor?

dpa,DW/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Pompeo'dan Kapalı Maraş açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın açılmasını "provokatif ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla tutarsız" olarak niteledi.  

Yunanistan'dan Türkiye'ye "Maraş" tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta "Kapalı Maraş" bölgesi 46 yılın ardından yeniden halka açılırken Yunanistan Türkiye'nin kararından dönmesini istedi. Yunan hükümeti, aksi takdirde konuyu AB liderler zirvesine taşıyacaklarını açıkladı.  

Kuzey Kıbrıs'ta Maraş koalisyonu bozdu

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Başbakan Ersin Tatar'ı Maraş bölgesinin yeniden açılması süreciyle ilgili kendilerini bilgilendirmemekle suçlayarak, hükümetten çekildiğini duyurdu.  

AB'den Maraş tepkisi: Ciddi endişe duyuyoruz

AB, Türkiye destekli Kuzey Kıbrıs yönetiminin BM denetiminde bulunan Kapalı Maraş'ı sivil kullanıma açmasının "ciddi bir endişe" yarattığını açıkladı.  

Benzer içerik

Türkei/Zypern Luftaufnahme von der Geisterstadt Maraş

Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor 06.10.2020

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Kuzey Kıbrıslı lider Ersin Tatar, 46 yıl sonra Kapalı Maraş'ın Perşembe gününden itibaren halka açılacağını duyurdu.

Nordzypern | Präsidentschaftswahlen | Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı 18.10.2020

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu oyların 51,7'sini alan Başbakan Ersin Tatar kazandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,2'sini aldı.

USA | Außenminister Mike Pompeo

Pompeo'dan Kapalı Maraş açıklaması 17.10.2020

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın açılmasını "provokatif ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla tutarsız" olarak niteledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB içişleri bakanlarından terörle mücadele mesajı

AB içişleri bakanları Nice, Viyana ve Dresden kentlerindeki saldırılar sonrasında şiddete başvuran radikallerle daha güçlü mücadele edilmesini kararlaştırdı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  