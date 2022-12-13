Erdoğan'ın iki grevi ertelemesine sendikadan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekaert Çelik şirketinin iki fabrikasında alınan grev kararlarını erteledi. Birleşik Metal-İş "Cumhurbaşkanı yine tercihini sermayeden yana kullandı" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş Sendikalarının, Bekaert Çelik şirketinin iki fabrikasında aldığı grev kararlarını "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün erteledi.

"Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret AŞ’ya ait işyerinde Özçelik-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararlarının, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar" Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararın 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildiği belirtildi.

Karara rağmen greve gidilecek

Düzenledikleri grevin ertelenme kararına tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı yine tercihini sermayeden yana kullandı. Kocaeli'ndeki Bekaert işçisinin grevini yasakladı. İşçiler bu hukuksuz grev yasağını tanımayacak Anayasanın ve uluslararası kabul edilen yasaların kendisine verdiği hakkı kullanarak saat 13.00 de yasal grevini başlatacaktır" ifadesine yer verdi.

Kocaeli’nde faaliyet gösteren lastik teli üreten Bekaert şirketi Belçika sermayeli.

DW, ANKA / HT,GY