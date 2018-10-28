 Erdoğan′ı protesto eden gazeteci sınır dışı ediliyor | TÜRKİYE | DW | 28.10.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan'ı protesto eden gazeteci sınır dışı ediliyor

Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında "Gazetecilere Özgürlük" tişörtü giyerek bireysel bir eylem düzenleyen gazeteci Adil Yiğit Almanya'dan sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'le düzenlediği basın toplantısında "Gazetecilere Özgürlük" yazılı bir tişört giyerek protesto gösterisi düzenleyen Hamburglu gazeteci Adil Yiğit'in Almanya'daki oturma izninin uzatılmadığı bildirildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan 60 yaşındaki Adil Yiğit, oturma izninin uzatılmamasının nedeninin bu eylem olduğunu düşündüğünü söyledi, "Bununla bağlantılı, başka birşey olamaz" dedi.

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Erdoğan-Merkel basın toplantısında protesto

Eylem sonrası izninin uzatılması için Yabancılar Dairesi'ne gittiğinde 22 Ocak 2019'a kadar ülkeyi terk etmesinin istendiğini dile getiren Yiğit, Almanya'da 36 yıldır yaşadığını vurguladı. Yiğit, ancak Hamburg'daki Yabancılar Dairesi'nin buna bir çözüm bulacağı konusunda söz verdiğini de belirtti.

Hamburg merkezli Avrupa Postası adlı bir haber portalını yöneten Adil Yiğit, sınır dışı edilmekten endişe ettiğini ve Türkiye'deki gazetecilerin sustulduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında Berlin'de Merkel'le düzenlenen basın toplantısı sırasında üzerinde Gazetecilere Özgürlük yazılı bir tişört giyen Adil Yiğit salondan zorla çıkarılmıştı.

dpa,HS/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Erdoğan-Merkel basın toplantısında protesto  

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