 Epilepside yeni tedavi umudu | YAŞAM | DW | 24.08.2019

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YAŞAM

Epilepside yeni tedavi umudu

Norveç ve Almanya'dan araştırmacılar epilepsiye karşı yeni bir tedavinin önünü açabilecek bir çalışmaya imza attı. Çalışma epilepsi krizlerinin beynin savunma sisteminin çökmesiyle ortaya çıktığını gösterdi.

Araştırma kapsamında zebra balıklarının beyni incelendi

Araştırma kapsamında zebra balıklarının beyni incelendi

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nin önderliğinde Prof. Dr. Emre Yakşi, Dr. Nathalie Jurisch-Yakşi ve Doç. Dr. Çağhan Kızıl tarafından yürütülen ortak çalışma, epilepsi krizlerinin beynin savunma sisteminin çökmesi ile başladığını ortaya koydu.

Forscher Prof. Dr. Emre Yaksi, Dr. Nathalie Jurisch-Yaksi and Dr. Çaghan Kızıl (Privat)

Dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden Nature Communications tarafından yayınlanan araştırmada epilepsiyi daha iyi anlamak için zebra balıkları üzerinde inceleme yapıldı. 2012'den bu yana çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, zebra balıklarında hastalığı tetikleyip epileptik krizler sırasında beynin aktivitesini yüksek çözünürlükte görüntüledi. Görüntüleme, epilepsi krizlerinin bir nedeninin beynin savunma sistemini oluşturan "glia" hücrelerinin fonksiyonlarının çökmesinin olduğunu ortaya koydu.

Alzheimer ve Parkinson hastalığına yönelik araştırmalarda da kullanılan zebra balıkları, beyinleri şeffaf olduğu için mikroskobik görüntüleme ile sinirsel aktivitenin ölçümüne olanak sağlıyor.

Zebra balığı çok sayıda araştırmada kullanılan bir balık türü

Zebra balığı çok sayıda araştırmada kullanılan bir balık türü

Yeni bir tedavi yöntemi mümkün mü?

Glia hücrelerinin işlevinin anlaşılması, bu hücrelerin epilepsi hastalığının tedavisinde yeni bir umut ışığı olabileceğine işaret ediyor. Ekip, devam eden çalışmalarını doktorlarla beraber sürdürüp, glia hücrelerine yoğunlaşan tedavilerin hangi tür epilepsi hastalıklarına uygun olabileceğini araştırıyor.

Sıklıkla görülen sinirsel bir hastalık olmasına rağmen epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 30'u ilaç tedavilerine istenilen cevabı vermiyor. Epilepsi hastalığı bazen beyin travmasına sonucu ortaya çıktığı gibi, genetik nedenlerden de kaynaklanabiliyor. Epilepsi nöbetleri aniden ortaya çıktığı için hastaların sürekli tetikte olması gerekiyor.

DW/ÖA,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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