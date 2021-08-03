Enflasyon Temmuz'da zirve yaptı

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış kaydetti. TÜFE'de 2020 Aralık ayı başına göre yüzde 10,41 oranında artış görülürken, geçen senenin aynı dönemine göreyse artış yüzde 18,95 oldu. Böylece yıllık enflasyon son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2019 yılının Nisan ayında TÜFE'de artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 olmuştu.

Yıllık enflasyonda gıda ve alkolsüz içecekler başı çekiyor

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar da sırasıyla yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 10,61 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu.

Aylık düşüş gösteren ana gruplar ise yüzde 2,13 ile giyim ve ayakkabı ile yüzde 0,06 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Temmuz ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,12 ile haberleşme, yüzde 0,13 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 0,41 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,07 ile konut, yüzde 2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,72 ile lokanta ve oteller oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 44,92, aylık yüzde 2,46 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,47 artış gösterdi.

DW / ETO, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe