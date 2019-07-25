 Enflasyonda Temmuz rekoru | EKONOMİ | DW | 05.08.2019

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EKONOMİ

Enflasyonda Temmuz rekoru

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜFE‘de Temmuz ayı rekoru kırılarak yüzde 16,65’lik artış kaydedildi. En yüksek artış aylık bazda ulaşım, yıllık bazda ise ev eşyasında gerçekleşti.

Türkei Währung Lira Geldscheine Inflation (picture-alliance/AP Photo/P. Giannakouris)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Temmuz ayına göreyse yüzde 16,65’lik artış gösterdi. TÜİK verilerine göre enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 arttı.

Böylece Temmuz ayı enflasyonu 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek orana ulaştı.

Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaşım ve yüzde 4,24 ile ev eşyasında gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 25,41 ile ev eşyası en yüksek artışa sahne oldu. Lokanta ve oteller yüzde 19,85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler de yüzde 18,21 ile yüksek fiyat artışlarına sahne oldu.

Erdoğan: Faizle birlikte enflasyon da inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada faizlerin düşmesiyle birlikte enflasyondaki gerilemenin süreceğini ve piyasadaki canlanmanın da yeniden ivme kazanacağını belirterek "Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz" demişti.

Erdoğan, faiz indirimine yanaşmadığı gerekçesiyle Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almış, Murat Uysal başkanlığında 25 Temmuz‘da toplanan ilk Para Politikası Kurulunda faizler 425 baz puan düşürülerek yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmişti.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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