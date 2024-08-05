Enflasyon - TÜİK: Yüzde 62, ENAG: Yüzde 101

Temmuz ayında enflasyon, yıllık bazda TÜİK'e göre yüzde 61,78; ENAG'a göre ise yüzde 100,88 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya oranla yüzde 3,23 arttı. Yıllık artış ise yüzde 61,78 olarak kaydedildi.

Açıklamaya göre TÜFE'deki değişim bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı olurken bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

ENAG'ın enflasyon açıklaması

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Temmuz ayında enflasyonun yüzde 5,91 arttığını, son 12 aylık artışın yüzde 100,8 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

ENAG açıklamasına göre çeşitli mal ve hizmetlerde aylık enflasyon yüzde 2,09, lokanta ve otellerde yüzde 0,33, eğlence ve kültürde yüzde 9,49, haberleşmede yüzde 6,37, ulaştırmada yüzde 4,55, ev eşyasında yüzde 11,17, konutta yüzde 18,13, giyim ve ayakkabıda yüzde 10,58, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,17 oldu.

Şimşek: Programımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Yıllık enflasyon düşüyor" diyen Şimşek "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" ifadelerini kullandı.

DW / ET, EC

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