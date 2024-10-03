Enflasyon - TÜİK: Yüzde 49, ENAG: Yüzde 89

TÜİK Eylül ayı enflasyonunu yıllık bazda yüzde 49,38 olarak açıkladı. ENAG'ın yaptığı çalışmaya göre ise enflasyon yüzde 88,63.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya oranla yüzde 2,97 arttı. Yıllık artış ise yüzde 49,38 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre son bir yılın ortalamaları üzerinden yapılan hesaplamaya göre tüketici fiyatları yüzde 63,47, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 44,81 artış gösterdi.

Geçen yılın Eylül ayı ile kıyaslandığında fiyatların en fazla arttığı gruplar yüzde 97,87 ile konut ve yüzde 93,59 ile eğitim oldu. En az fiyat artışı ise yüzde 26,60 ile ulaştırma ve yüzde 30,70 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut oldu.

TÜİK'in açıkladığı veriler dikkate alındığında TÜFE'nin yıllık bazda Temmuz 2023'ten bu yana en düşük oranda olduğu görülüyor.

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 88,63

Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG'a (Enflasyon Araştırma Grubu) göre ise enflasyon yıllık bazda yüzde 88,63, bir önceki aya kıyasla da yüzde 5,34 artmış durumda:

DW / ET, EC

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