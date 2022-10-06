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Fotoğraf: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
EkonomiAlmanya

Enerji krizi: Almanya'da tasarruf çağrıları sonuç vermedi

12 dakika önce

Almanya'da hane halkı ve işletmelerin geçen hafta tükettiği enerji miktarı, yaklaşan kış öncesi yapılan tasarruf çağrılarına rağmen son dört yılın ortalamasını geride bıraktı.

https://www.dw.com/tr/enerji-krizi-almanyada-tasarruf-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1lar%C4%B1-sonu%C3%A7-vermedi/a-63355472

Almanya'da hane halkı ve işletmelerin tükettiği enerji miktarı, yetkililerin tasarruf çağrılarınınhedeflenen sonucu vermediğini ortaya koydu.

Almanya'da enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı'nın Başkanı Klaus Müller, "Gaz tüketimi geçen hafta hızla arttı" ifadesini kullandı.

Müller, hane halkı ve küçük işletmelerin 26 Eylül haftasındaki tüketiminin 618 gigavatsaat olduğunu açıkladı. Bu, 2018 ila 2021 yıllarının aynı dönemindeki tüketimin yüzde 10 fazlasına tekabül ediyor.

Federal Ağ Ajansı Başkanı, sanayide de tüketimin düşmediğini ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik artış göstererek bin 370 gigavatsaat olduğunu belirtti.

"Ciddi bir hâl alabilir"

Müller; hane halkı, işletmeler ve sanayinin tüketimi yaklaşık yüzde 20 oranında düşürmenin yolunu bulamaması hâlinde bu kış bir gaz kriziyle karşılaşılmasının kaçınılmaz olacağını belirtti.

Müller, "Gaz tüketimi hatırı sayılır oranda düşürülmezse, durum çok ciddi bir hâl alabilir" uyarısında bulundu.

Almanya'da hane halkı ve küçük işletmelerin ülke genelindeki gaz tüketimindeki payı, yaklaşık yüzde 40. Geri kalanı ise büyük endüstriyel tüketicilere ait.

Batı'nın Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Moskova'nın da Avrupa'ya doğal gaz tedarikini tamamen kesebileceği ihtimali üzerinde duran ve kış ayları için en kötü senaryoya hazırlanan Alman hükümeti, hem bireysel tüketicileri hem de sanayi sektörünü tasarruf yapmaya davet etmişti.

DW,dpa,rtr/CÖ,EC

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