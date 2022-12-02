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Fotoğraf: Colourbox/Pressmaster
ToplumEndonezya

Endonezya'da evlilik dışı ilişkiye hapis cezası getiriliyor

3 saat önce

Endonezya'da hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası getiriyor. Devlet Başkanına hakaret ve devlet ideolojisine aykırı görüş bildirmek de yasaklanıyor.

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Endonezya, evlilik dışı cinsel ilişkiye bir yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını önümüzdeki haftalarda meclisten geçirmeye hazırlanıyor.

Devlet Başkanı ve devlet kurumlarına hakaretin yanı sıra devlet ideolojisine aykırı görüş bildirilmesini de yasaklayan yeni ceza yasasına ilişkin tasarı, evlilik öncesi birlikte yaşamayı da suç kapsamına sokuyor.

Tasarının son versiyonuna ulaşan Reuters'ın haberine göre, kanun teklifinde, evlilik dışı cinsel ilişkiler konusunda ihbarın, sadece yakın akraba gibi belirli kişilerce yapılabileceği belirtiliyor.

Tasarıda, üç yıla kadar hapis cezası öngörülen "Devlet Başkanı'na hakaret" suçunun da sadece Devlet Başkanı tarafından bildirilebileceği ifade ediliyor.

"Gururluyuz"

Reuters'a konuşan Endonezya Adalet Bakanı Yardımcısı Edward Ömer Şerif Hiariej, uzun yıllardır hazırlık sürecinde olan yeni ceza yasası tasarısının 15 Aralık'ta parlamentodan geçmesinin beklendiğini söyledi. Bakan Yardımcısı, "Endonezya değerleriyle uyumlu bir ceza yasasına sahip olacağımız için gururluyuz" dedi.

Yasa tasarısını hazırlayan Endonezyalı vekillerden Bambang Wuryanto ise Reuters'a yaptığı açıklamada tasarıya ilişkin oylamanın önümüzdeki hafta yapılmasının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Ceza yasasına ilişkin benzer bir tasarı, 2019 yılında ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Getirilmek istenen ceza yasasının temel hak ve özgürlükleri kısıtladığını düşünen on binlerce insanın sokaklara döküldüğü eylemlerin ardından tasarı rafa kaldırılmıştı.

Yeni ceza kanununu eleştiren kesim, tasarının hemen hemen aynı içerikle yeniden meclise getirildiğini belirtiyor.

Tasarı geçerse, söz konusu cezai müeyyideler hem Endonezya vatandaşlarını hem de yabancıları bağlayacak. Endonezya'daki ekonomi çevreleri de getirilmesi planlanan kanunlar nedeniyle ülkenin turizm ve dış yatırım bakımından zarar görmesinden endişe ediyor.

DW,rtr/CÖ,BK

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