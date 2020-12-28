 Endonezya Çin aşısının dağıtımına başladı | YAŞAM | DW | 04.01.2021

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YAŞAM

Endonezya Çin aşısının dağıtımına başladı

Endonezya, Türkiye'de de kullanılacak olan Çin aşısını uygulamaya hazırlanıyor. Aşıya onay verecek kurumun Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarını da dikkate aldığı bildirildi.

Endonezya, Brezilya ve Türkiye, Sinovac aşısının Faz-3 çalışmalarına katılıyor

Endonezya, Brezilya ve Türkiye, Sinovac aşısının Faz-3 çalışmalarına katılıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, Covid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecine önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı. Ülkenin gıda ve ilaç kuruluşu BPOM'den aşıya resmi onay beklenirken şimdiye kadar 700 bin dozun ilgili birimlere dağıtıldığı bildirildi. Endonezya'da ilk etapta uygulanacak olan aşı Türkiye'nin de kullanacağı Çinli şirket Sinovac'a ait CoronaVac. Bu aşıdan üç milyon doz Endonezya'ya ulaşırken hükümet BioNTech ve AstraZeneca aşıları için de toplam 329 milyon dozluk anlaşmalar imzaladı.

Yaklaşık 270 milyon nüfusa sahip Endonezya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 760 binin üzerinde. Endonezya Sağlık Bakanı Gunadi Sadikin, sürü bağışıklığının sağlanabilmesi için 181 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söylemişti. Aşılamada öncelik 1,3 milyon sağlık çalışanı ve kamu görevlilerinde olacak.

Türkiye ve Brezilya'daki bulgular inceleniyor

Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, aşılama programının önümüzdeki hafta başlaması planlandığını, onay sürecinde Sinovac aşısıyla ilgili Brezilya ve Türkiye'deki klinik araştırmalardan elde edilen bulguların da dikkate alındığını söyledi. Ücretsiz olarak uygulanacak aşıların ülke geneline dağıtılmasının 15 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati de aşıların 5 milyar 33 milyon dolara mal olduğu açıkladı.

Endonezya'da aşılama süreciyle ilgili koordinasyonu yürüten devlete ait aşı ve ilaç üreticisi Bio Farma ise 32 vilayete dağıtılan eldeki aşıların uygulanmasına BPOM'den onay gelir gelmez başlanacağını duyurdu. BPOM yetkilisi Lucia Rizka, Batı Cava bölgesinde yapılan son aşama klinik deneylerin ve Türkiye ile Brezilya'da elde edilen bulguların incelendiğini söyledi. Rizka, aşının onaylanması konusunda umutlu olduğunu aktardı.

Sinovac aşısı Brezilya'da da deneniyor

Sinovac aşısı Brezilya'da da deneniyor

Türkiye'de Sinovac'ın aşısının Faz-3 çalışmalarının tamamladığı duyurulmuştu. Bilim Kurulu'nun ön raporuna göre aşının yüzde 91,25 oranında etkili olduğu tespit edildi. Brezilya'daki çalışmalarda ise henüz kesin sonuca ulaşılmasa da, aşının yüzde 50'nin üzerinde etkin olduğu bildirilmişti.

Reuters/GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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