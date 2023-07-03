ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 108,58

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonun Haziran ayında aylık bazda yüzde 8,54, yıllık bazda ise yüzde 108,58 olarak gerçekleştiğini açıkladı. En fazla artış lokanta ve oteller kaleminde oldu.

Bağımsız uzmanlardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, Haziran ayında günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 8,54 arttı. ENAG'a göre enflasyonun son 12 aylık artışı yüzde 108,58 olarak gerçekleşti. ENAG, Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranının ise yüzde 50,53 olarak bildirdi.

ENAG, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) alt grupları gösterge olarak alındığına aylık bazda az artışın yüzde 0 ile sağlık kaleminde gerçekleştiğini bildirdi. ENAG'a göre Haziran ayında enflasyonun en yüksek olduğu kalem ise yüzde 19,03 ile lokanta ve oteller oldu. Lokanta ve otelleri, yüzde 15,96 ile ulaştırma ve yüzde 10,82 ile ev eşyası takip etti. Gıda ve alkolsüz içecekler fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 5,10 olarak kaydedildi.

TÜİK Haziran enflasyon verilerini Çarşamba günü açıklayacak. TÜİK Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 39,59 olarak gerçekleştiğini bildirmişti.

ENAG geçen ay iki veri açıklamıştı

ENAG geçen ay doğal gaz fiyatının değişmediği, normal enflasyon sepet verileri ve seçimlerle bağlantılı olarak doğal gaz fiyatının Mayıs ayında sıfıra indirildiği sepet verileri temelinde iki farklı rakam açıklamıştı.

ENAG'a göre, doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği düşünüldüğünde Mayıs ayında enflasyon yüzde 7,35 arttı, yıllık bazda ise yüzde 109,01 olarak gerçekleşti.

ENAG, doğal gaz fiyatının Mayıs ayında sıfır lira olduğu varsayımıyla, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 5,68 arttığını belirtti. Bu varsayımda, enflasyon geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 105,45 olarak gerçekleşti.

DW/JD, BÖ