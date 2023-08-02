Emniyet Kararnamesi: Soylu'nun ekibine "kısmi" tasfiye

Emniyette Süleyman Soylu'ya yakın bazı isimlerin merkeze çekilmesi, "kısmi tasfiye" olarak yorumlandı. Dink cinayeti ile gündeme gelen Engin Dinç ise Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın atanmasının ardından son dönemin en kapsamlı Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameyle 52 ilin emniyet müdürleri değiştirilirken 24 emniyet müdürü de merkeze çekildi. Merkeze alınanlar arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimlerden Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da bulunuyor. Soylu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü'nde birlikte çalıştığı üç kritik isme ise yeni görevler verildi.

Emniyet'e Soylu'nun getirdiği Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ise Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Bu iki isim ile Mahmut Çorumlu'nun kızağa çekilmemesi ve aktif görevde kalmaları, Ankara'da Soylu ekibine "kısmi tasfiye" olarak yorumlandı.

Süleyman Soylu Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA/picture alliance

Kararnameyle ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nde dört genel müdür yardımcısı değiştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Başmüfettişi Selami Yıldız ve Caner Tayfur, yeni emniyet genel müdür yardımcıları oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne de Gazeteci-Yazar Hrant Dink cinayetinin beraat eden sanığı Engin Dinç getirildi.

Resul Holoğlu hakkındaki iddialar neler?

Ahmet Şengün ile birlikte merkeze çekilen Resul Holoğlu, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti. Peker'in iddiasına göre, kara para aklama iddiasıyla hakkında dava açılan SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmasında KOM'dan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da rol aldı.

Holoğlu'nun 5 Aralık 2021'de Sezgin Baran Korkmaz'ı Süleyman Soylu adına İçişleri Bakanlığı'na çağırdığını savunan Peker, Soylu'nun makamında kabul ettiği Korkmaz'a iş insanı İnan Kıraç'ın kendisine olan 45 milyon dolarlık borcunu silmesini istediğini iddia etmişti. Peker, Soylu'nun Korkmaz'a "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak" dediğini öne sürmüştü. Bu görüşmede Resul Holoğlu ile birlikte olduğu iddia edilen Mahmut Çorumlu ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.

Peker, Holoğlu'nun iddiaların odağındaki Paramount Hotel'de kaldığını da iddia etmişti. Korkmaz, daha sonra 6 Aralık'ta yurt dışına çıktı.

Hangi emniyet müdürleri merkeze çekildi?

Kararnameyle merkeze çekilen 24 emniyet müdürü arasında ise Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu yer aldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting yaptığı sırada saldırıya uğradığı Erzurum'un Emniyet Müdürü Levent Tuncer de görevden alınarak Ankara'ya atandı.

Kızağa çekilen Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, altı yıldır bu görevi sürdürüyordu. Soylu'ya yakın olarak görülen Yılmaz, özellikle Emniyet'teki atamalarda aktif rol oynuyordu. Servet Yılmaz döneminde Ankara Emniyeti ile Ankara Adliyesi arasında "güç mücadelesi" yaşanmış, emniyetten gelen tartışmalı talepleri geri çeviren bazı savcıların görev yeri değiştirilmişti.

Dink cinayeti ile anılan Engin Dinç Ankara'ya atandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ise Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir Emniyet Müdürlüğüne Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Ankara'ya atanarak terfi eden Engin Dinç tartışmalı bir isim. Hrant Dink cinayeti öncesinde Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Dinç, Yasin Hayal ve örgütünün cinayet hazırlıklarını Trabzon ve İstanbul Valiliklerine ve MİT'e haber vermemekle suçlanıyordu.

Gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak 2007 yılında öldürülmüştü Fotoğraf: AP

Dink iddianamesinde, cinayetin ardından emniyetin bilgisayarlarının imha edildiği, F4 raporundaki "öldürecek" ifadesinin "ses getirecek eylem" şeklinde değiştirildiği iddia edildi. Dink cinayeti davasının ana hükümlülerinden Erhan Tuncel'in muhbir yapılması da Dinç döneminde gerçekleşmişti. Dink davasının duruşmasında "Siz Hrant Dink'i korumak için her şeyi yaptınız mı?" sorusuna Dinç, "Biz İstihbarat Daire Başkanlığı'nı bilgilendiririz, onlar ilgili makama aktarır. Tedbir alma yetkimiz yok" yanıtını vermişti.

Davanın sanıklarından Dinç, "ihmali davranışla kasten öldürmek" suçundan beraat etti. Dinç hakkındaki "görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma” suçlamasına ise zamanaşımı kararı verildi. 26 Ağustos 2004'ten 19 Eylül 2007'ye kadar Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Dinç döneminde TAYAD'lılara linç girişimi, McDonald's bombalanması ve Rahip Santoro'nun öldürülmesi olayları da yaşanmıştı.

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığına 2013 yılında getirilen Dinç, 103 kişinin öldüğü Ankara Tren Garı katliamı öncesinde gelen saldırı olabileceğine yönelik istihbarat notunu saklamakla da suçlandı. Dinç'in, 8 Ekim 2015 tarihinde buna ilişkin gelen istihbarat notunu saldırı günü Terörle Mücadele Dairesi'ne gönderdiği ortaya çıktı. Dinç'in Konya Emniyet Müdürlüğü döneminde ise Konya'nın Meram ilçesinde Dedeoğulları Ailesi'nden yedi kişinin öldürüldüğü katliam yaşandı. Emniyet, aileyi korumamakla suçlandı.

Deprem bölgesinin emniyet müdürleri de değişti

Deprem bölgesinin emniyet müdürleri de değiştirildi. Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğüne, Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğüne, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Bolu Emniyet Müdürlüğüne, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Polis Başmüfettişi Kadir Gökçe Hatay Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Kadir Gökçe Hatay Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mehmet Sarıbuva Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Adnan Karayel Elazığ Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Arif Çankal Malatya Emniyet Müdürlüğüne, Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Erden Bildirici Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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