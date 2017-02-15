 Emeklilik yaşında çalışanların sayısı artıyor | Almanya | DW | 12.07.2021

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Almanya

Emeklilik yaşında çalışanların sayısı artıyor

Almanya'da emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin sayısı artıyor. Bu eğilimde, çalışmaktan duyulan keyfin yanında ekonomik zorunluluklar da rol oynuyor.

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Almanya'da 67 yaş ve üstü grupta çalışanların sayısı artıyor. Geçen yıl bu yaş grubunda 1 milyon 40 bin kişinin ücretli işlerde çalıştığı açıklandı.

Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre 2020'de düzenli bir işe sahip olanların sayısı 70 yaş üstü grupta 600 bin, 75 yaş üstünde 220 bin, 80 yaş üstünde ise 72 bin olarak kaydedildi.

67 yaş üstündeki çalışanlar arasında 800 bin kişinin "mini-job" olarak nitelendirilen, ayda azami 450 euro ücret alınan ya da yılda en fazla 70 gün çalışılabilen işlerde istihdam edildiği belirtildi. Emekli maaşı alanlar, "mini-job" kapsamında elde ettikleri gelirde sosyal kesinti ve ek vergiden muaf oluyor.

67 yaş üstü grubun çoğunlukla büro işlerinde, temizlik işçisi ya da şoför olarak çalıştığı kaydedildi.

Symbolbild Arbeiten im Rentenalter

Aktif kalma isteği ve ekonomik ihtiyaçlar

İstihdam piyasası araştırmacıları, emeklilik yaşına gelenlerin eskiye göre fiziksel olarak daha dinç olduğuna işaret ederek, pek çoğunun emeklilik yaşına ulaştığında emekli hayatına hazır hissetmediğini belirtiyor. Uzmanlar istihdam piyasasında nitelikli iş gücüne talebin yoğun olduğuna dikkat çekerek ayrıca kadınların genelde emekli maaşının yanında ek gelire ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Soru önergesini veren Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch ise ekonomik zorunluluklara işaret etti. "Tabii ki ileri yaşlara kadar gönüllü olarak çalışanlar var. Ama pek çok kişi için konu, ekonomik sıkıntılar ve ek gelir edinme zorunluluğu. 70, 75, 80, hatta 85 yaşın üstündekiler hâlâ çalışmak istiyorsa bu bir trajedi" diye konuştu.

 

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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